Основатель «Рольфа» оценил шансы на его экстрадицию в Россию

То, что инкриминируют Сергею Петрову в России, в других странах преступлением не считается, заявил предприниматель

Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергей Петров заявил РБК, что Австрия, в которой он проживает, не выдает своих граждан. Ранее Следственный комитет объявил его в международный розыск в рамках дела о выводе за рубеж 4 млрд руб.

«Нет, я гражданин Австрии, и республика не выдает», — сказал РБК Петров, отвечая на вопрос о рисках экстрадиции. «Тем более здесь это (реструктуризация активов в рамках группы «Рольф», из-за которой Петрова стал обвиняемым. — РБК) не считается преступлением. Да и не в одной цивилизованной стране», — добавил он.

Поскольку Петров не был осужден, его не могут включить в список Интерпола, считает адвокат из коллегии «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко. «Включение в списки Интерпола и розыск по линии ведомства возможны только в отношении преступников, совершивших побег и уклоняющихся от отбывания наказания, если они были осуждены к тюремному заключению», — передал он РБК через пресс-службу.

6 сентября Следственный комитет объявил Петрова в международный розыск, следователи также попросили суд заочно арестовать основателя «Рольфа». В России против него и ряда других руководителей «Рольфа» возбудили дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).