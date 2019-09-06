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Alibaba $225 (+25%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,94%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Основатель «Рольфа» оценил шансы на его экстрадицию в Россию
То, что инкриминируют Сергею Петрову в России, в других странах преступлением не считается, заявил предприниматель
Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергей Петров заявил РБК, что Австрия, в которой он проживает, не выдает своих граждан. Ранее Следственный комитет объявил его в международный розыск в рамках дела о выводе за рубеж 4 млрд руб.

«Нет, я гражданин Австрии, и республика не выдает», — сказал РБК Петров, отвечая на вопрос о рисках экстрадиции. «Тем более здесь это (реструктуризация активов в рамках группы «Рольф», из-за которой Петрова стал обвиняемым. — РБК) не считается преступлением. Да и не в одной цивилизованной стране», — добавил он.

Поскольку Петров не был осужден, его не могут включить в список Интерпола, считает адвокат из коллегии «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко. «Включение в списки Интерпола и розыск по линии ведомства возможны только в отношении преступников, совершивших побег и уклоняющихся от отбывания наказания, если они были осуждены к тюремному заключению», — передал он РБК через пресс-службу.

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Основатель «Рольфа» — РБК: «Начинают сыпаться предложения о продаже»

6 сентября Следственный комитет объявил Петрова в международный розыск, следователи также попросили суд заочно арестовать основателя «Рольфа». В России против него и ряда других руководителей «Рольфа» возбудили дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Следствие считает, что в 2014 году Петров, исходя «из корыстных побуждений» и в нарушение законодательства, «незаконно» перевел 4 млрд руб., полученные от деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Чтобы осуществить сделку, бизнесмен и соучастники, как утверждают в СК, составили «заведомо подложный» договор о покупке «Рольфом» у Panabel Ltd акций «Рольф Эстейт», занимающейся управлением недвижимостью группы. По версии следствия, цена в договоре была завышена.

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Сам Петров связывает преследование с политической позицией. Когда он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, он воздержался при голосовании о присоединении Крыма и голосовал против «закона Димы Яковлева» и «закона Яровой». Другой возможной причиной он считает «какое-то желание рейдерства», по словам бизнесмена, его семье предлагали продать «Рольф» за полцены.

Авторы: Тимофей Дзядко, Константин Нагаев
Теги: «Рольф», экстрадиция
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