Палаты высокой доходности

Сколько заработала российская политическая элита в прошлом году

Вечером 16 апреля были опубликованы декларации о доходах президента, правительства, сотрудников президентской администрации, депутатов, сенаторов и руководства ЦБ. Лидеры с доходами выше ₽1 млрд — в Совете Федерации и Госдуме

Владимир Путин за рулем ГАЗ-21 «Волга» 1956 г. выпуска (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

Доходы в Кремле

Президент Владимир Путин в 2020 году заработал 9,9 млн руб. За год его доход увеличился на 200 тыс. руб. В собственности у президента две квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж и гаражное место (по 18 кв. м), автомобили «ГАЗ-М21», «Нива» и автоприцеп «Скиф». Данные о недвижимости и автомобилях главы государства не меняются с 2017 года, когда он продал земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.

Самый большой доход в администрации президента задекларировал помощник главы государства Игорь Левитин (43,01 млн руб.). За ним идут секретарь Совета безопасности Николай Патрушев (34,61 млн руб.). Замыкает тройку лидеров первый замглавы администрации президента, куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко с доходом 30,6 млн руб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал доход 12,5 млн руб. по сравнению с 14,6 млн за 2019 год.

Среди полпредов самый большой доход за прошлый год был у представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. С 9 апреля он является врио руководителя Северной Осетии.

Доходы бывшего премьер-министра, а ныне заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева за 2020 год выросли на 7 млн руб. За прошлый год он заработал 18,1 млн против 11,05 млн руб. в 2019-м.

Лидерство среди самых богатых жен кремлевских чиновников уже не первый год удерживает супруга Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка с доходом 212,9 млн руб. (235,9 млн руб. годом ранее). С третьего на второе место поднялась жена Мединского Марина (47,9 млн руб.). Третье место у супруги спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова Ирины (30,1 млн руб.). Вместо одного автомобиля Porsche Cayenne у нее теперь их два.

Доходы правительства

Премьер Михаил Мишустин за 2020 год заработал 19,8 млн руб. В его декларации нет ни машин, ни объектов недвижимости. В пользовании у главы правительства совместно с супругой Владленой и сыном земельный участок (55 соток), жилой дом (861,2 кв. м) и квартира (141,6 кв. м). У жены премьера есть автомобиль Ford Kuga.

В первой тройке по доходам среди членов правительства — глава Минпромторга Денис Мантуров (740 млн руб.), министр транспорта Виталий Савельев (359 млн руб.) и министр энергетики Николай Шульгинов (201 млн руб.).

Самый низкий доход — у министра культуры Ольги Любимовой (9 млн руб.).

Среди владельцев транспортных средств выделяется министр строительства Ирек Файзуллин. У него нет в собственности автомобилей, но есть два мотоцикла (BMW и Yamaha) и микросамолет А20.

В декларации министра финансов Антона Силуанова появились сын и дочь, несовершеннолетним детям министра принадлежат доли в квартире.

Лидерами по совокупному семейному доходу является чета Мантуровых — он составляет 754 млн руб. На втором месте — Савельев с супругой (395 млн руб.). Третья — вице-премьер Татьяна Голикова. Ее личный доход в 2020 году составил 40,4 млн руб., но на двоих с супругом, бывшим вице-премьером Виктором Христенко, — 310 млн руб. Доходы Христенко выросли за год в пять раз — более чем на 200 млн руб.

Суммарные доходы семей членов правительства за год составили 2,875 млрд руб. — это на 40% выше, чем было в 2019 году (2,05 млрд руб.). Рост в основном обеспечило увеличение доходов у главы Минпромторга (плюс 150 млн руб. к доходам 2019-го), а также появление в правительстве новичков из бизнес-структур, получивших министерские портфели лишь в ноябре. Это экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, экс-глава «РусГидро» Николай Шульгинов и бывший руководитель Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который теперь возглавляет Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (6-е место по доходам). Суммарно на семьи этих трех членов кабинета приходится 23,7% от общих доходов, или почти 683 млн руб.

Доходы сенаторов и депутатов

Самый большой доход среди представителей федеральной власти задекларировал сенатор от Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев — 4,1 млрд руб.

В лидерах по доходам среди членов Совета Федерации также сенатор от Карелии Игорь Зубарев с 2,4 млрд руб., его доход вырос почти в пять раз, а также представитель Тамбовской области, бывший первый зампред и спонсор партии «За правду» Захара Прилепина (позже она объединилась со «Справедливой Россией» и «Патриотами России») Александр Бабаков (483,6 млн руб., на 28 млн меньше, чем годом ранее).

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, который неоднократно попадал в топ сенаторов с самыми высокими доходами, в этом году задекларировал 27,3 млн руб. — на 5 млн меньше, чем годом ранее. В его владении — одна квартира, еще две находятся в пользовании. Также Керимов владеет двумя автомобилями Mercedes и одним BMW. В рейтинге богатейших бизнесменов России 2020 года по версии Forbes Керимов и его семья занимают 13-е место.

Лидер по доходам среди жен сенаторов — супруга представителя Архангельской области, основателя строительной компании «Лидер Групп» и спонсора КПРФ Александра Некрасова с доходом 2,9 млрд руб.

Тройка депутатов Государственной думы с самыми высокими доходами с прошлого года не изменилась. В нее вошли представители «Единой России» Григорий Аникеев (2,7 млрд руб.), Леонид Симановский (1,5 млрд руб.) и Николай Борцов (808 млн руб.).

Основатель ABI Group Аникеев задекларировал целый автомобильный парк, в том числе легковые автомобили Hammer H2 и Mersedes-Benz G63 AMG, мотоцикл КТМ 500 ЕХС, два автомобиля медицинской службы, вездеходный транспортер Hagglunds BV 206, грузовик Scania, а также две моторные лодки и вертолет AS 350 В3.

Член комитета по делам национальностей Борцов отчитался о доходе в 1,59 млрд руб. Помимо земельных участков и автомобиля Mercedes у него есть трактор «Беларус 82.1» и прицеп к нему.

Третье место в списке занял первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский. Он задекларировал доход 808,8 млн руб. — примерно в два раза меньше, чем в 2019 году. Помимо двух Mercedes у Симановского и его супруги есть три катера.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году заработал 84 млн руб., следует из декларации. Это на 20 млн руб. меньше, чем годом ранее. У председателя нижней палаты также есть земельный участок площадью 8320 кв. м (83 сотки), несколько домов и хозяйственных помещений.

Среди руководителей фракции наибольший доход у главы ЛДПР Владимира Жириновского: он составил 39 млн руб. Во владении Жириновского — квартира площадью 38 кв. м, еще одна квартира площадью 436 кв. м находится у него в безвозмездном пользовании.

На втором месте по уровню доходов среди глав фракций — руководитель коммунистов Геннадий Зюганов с 7,5 млн руб. Судя по декларации, он владеет квартирой и дачей вместе с супругой, а также автомобилем Volkswagen Touareg.

Доходы в московской мэрии

Самый большой годовой доход в столичном правительстве у заместителя мэра Москвы и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова. За 2020 год он заработал больше 216,6 млн руб. У чиновника по-прежнему задекларированы три земельных участка и жилой дом площадью более 2,1 тыс. кв. м.

По сравнению с прошлым годом в декларации больше не указаны два нежилых помещения (234,5 кв. м и 192 кв. м), которые раньше были в собственности Ликсутова. Его пресс-секретарь Алена Еремина сообщила, что он продал апартаменты в «Москва-Сити». Вследствие этого его доход по сравнению с прошлым годом вырос на 177,1 млн руб.

На втором месте возглавляющий с 2014 года департамент здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, который заработал 127,96 млн руб. По сравнению с прошлым годом из его декларации пропал жилой дом площадью 48,4 кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин за 2020 год заработал 8,24 млн руб. Годом ранее он заработал почти столько же — 8,22 млн руб. В собственности мэра Москвы, как и ранее, находится квартира площадью 308 кв. м. Раньше у мэра еще был гараж площадью 26,8 кв. м, в нынешней декларации его нет.

Доходы ЦБ

В Банке России первое место по доходам занял заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев (112,89 млн руб.). У него шесть земельных участков, два жилых дома, три квартиры (одна из них в совместном пользовании). Нынешнюю должность он занимает с октября 2020 года, а до этого 12 лет был председателем правления ЮниКредит Банка.

У главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной годовой доход составил 35,92 млн руб. У нее есть автомобиль Jaguar S-Type. Доход ее мужа, ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, — 44,62 млн руб.