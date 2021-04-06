Турист в цифровом разрезе

Ассоциация ИТ-компаний объявила о намерении создать сервис по изучению действий путешественников

Ассоциация больших данных планирует проанализировать в рамках «цифровой песочницы» действия туристов и составить их цифровой профиль. Это поможет узнать, где нужно построить дополнительный отель или начать торговлю сувенирами

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Суть проекта

Ассоциация больших данных (в нее входят «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, ВТБ, «МегаФон», «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом», QIWI, «Магнит» и др.) создаст сервис для анализа действий туристов в регионах, рассказал РБК исполнительный директор этой организации Алексей Нейман. С помощью обезличенных данных от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных, перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами ассоциация планирует определять потребности туристов в том или ином регионе и выявлять их нереализованный спрос. «Например, если бы в условном курортном регионе строили не только пятизвездочные отели и дорогие рестораны, а кемпинги и инфраструктуру столовых, то туристический поток мог бы быть значительно больше», — объяснил Нейман.

В цифровой профиль туриста войдет информация о стране и регионе его проживания, пол, возраст, доход и другие социально-демографические характеристики, расходы и товары, приобретенные во время поездки, перечень посещенных достопримечательностей, кафе, отелей и других объектов инфраструктуры, а также его интересы и отзывы. Нейман уточнил, что ассоциация не будет собирать данные о конкретном человеке, а будет обезличивать и группировать их, составляя информацию о туристических потоках со схожими характеристиками. В частности, система сможет выявить точки притяжения туристов с общими интересами, в которых стоило бы создать соответствующую инфраструктуру (фитнес-клубы, бары и т.д.).

Участники проекта

По словам Неймана, это будет коммерческий продукт, доступ к которому смогут получить региональные власти и частные компании — владельцы гостиничных сетей, малый бизнес и др., поскольку при работе только с государством проект может не окупиться.

К концу второго квартала ассоциация рассчитывает запустить пилотный проект, а завершить исследования — в 2022 году. Сейчас идут переговоры о внедрении системы с тремя регионами (какими — Нейман не раскрыл). Стоимость развертывания пилотного проекта составит около 10 млн руб., оценки создания полноценной системы пока нет.

Перспективы

Благодаря геоданным и отзывам в соцсетях система сможет определить, где необходимо установить дополнительные парковки, а где — провести дорогу к достопримечательности, говорит Нейман. Данные финансовых организаций помогут понять, в каких местах туристы покупают сувениры «за любые деньги», а где не приобретают почти ничего. «В идеальном сценарии мы сможем давать рекомендации для точечных изменений: расписания электричек, количества рейсов для удобства туристов, о необходимости направить полицейский патруль по такому-то маршруту, потому что там часто собираются пьяные люди, и т.д.», — рассуждает он.

По итогам 2020 года оборот российской туристической отрасли составил 2,1 трлн руб., что на 60% ниже, чем в предыдущий год, из-за «практически полного отсутствия внешнего и внутреннего туризма на фоне пандемии коронавируса».

Проект цифрового профиля туриста, который позволяет на основе анализа больших данных сделать вывод, куда люди приезжают отдыхать и развлекаться, где останавливаются и совершают покупки, может быть востребован в различных сферах, в том числе у ретейла, девелоперов, транспортников, турбизнеса и госорганов, полагает почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. «Чтобы выделить турпотоки, т.е. приезжих с туристскими целями, придется оценивать объемы, структуру и динамику миграционных потоков в целом, то есть заняться вплотную тем, что всегда было слабым местом нашей официальной статистики. И одной big datа для этого будет недостаточно. Скорее всего, придется добирать данные разными методами, в частности выборочными обследованиями, экспертными опросами. Иначе достаточно четкую картину логистики и реализации спроса нерезидентов и гостей из других регионов получить будет трудно», — считает Шпилько.

В 2020 году россияне, по данным Ростуризма, совершили 37 млн поездок по стране, что на 43% ниже, чем до пандемии. Похожие оценки давала и Ассоциация туроператоров России, поток внутренних туристов сократился на 35–40%, примерно до 40 млн. Однако единой методики подсчета туристов, путешествующих по России, нет.

Представитель МТС считает, что новый сервис будет востребован у государства в том числе для понимания и планирования туристических потоков и развития территорий, а также для контроля расходов госинвестиций. Для регионов доступ к данным о портрете туриста позволит оценить места притяжения турпотоков и достаточность инфраструктуры для обслуживания их интересов. В то же время у бизнеса могут быть более детальные требования к критериям анализа, которые не могут быть обеспечены агрегированными данными, оговорился он. У МТС в Петербурге, Тюмени, Самаре и на Камчатке реализованы проекты по анализу туристических потоков, но их результаты компания не раскрывает. По словам представителя МТС, у всех крупных операторов больших данных есть собственные решения. Например, у «МегаФона» аналогичное решение с 2019 года «активно используют государственные структуры для изучения туристических потоков и возможностей развития туризма в ряде регионов», рассказал представитель этого оператора. Он считает, что «объединение разных типов данных от участников ассоциации в рамках экспериментального правового режима поможет предоставить еще больше возможностей бизнесу и государству для анализа и принятия управленческих решений по развитию туристического потенциала страны». Представитель «ВымпелКома» говорит, что компания видит большой потенциал в любых проектах, связанных с туризмом.

Риски

В марте 2021 года вступило в силу новое регулирование порядка обработки общедоступных персональных данных граждан, согласно которому можно использовать только те сведения, на обработку которых было получено согласие пользователей. Это существенно затруднило сбор и аналитику информации из соцсетей, форумов и с сайтов с отзывами граждан, напомнил зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. При этом законодательство не разрешает операторам обмениваться данными своих пользователей. «Проект, подобный рассматриваемому, нельзя реализовать без обработки подобных данных, однако законодательство на данном этапе не позволяет это делать без существенных рисков и обременений для операторов», — отметил он.

Тем не менее отдельные члены ассоциации пытались запускать подобные проекты. Например, разработчик платформы машинного обучения oneFactor предлагает создать агрегированный портрет туриста, оценить туристические потоки и экономическую привлекательность туризма для любого региона страны, следует из информации на сайте этой компании. Представитель oneFactor отказался от комментариев.

Нейман подчеркнул, что новый проект ассоциации отличается от других сервисов компаний более значительным числом источников данных. «Он позволит посмотреть на туристическую индустрию сразу с нескольких ракурсов и, возможно, найти новые, ранее скрытые зависимости и тренды. Мы не конкурируем с продуктами наших участников, а вместе хотим создать общий продукт на базе имеющегося опыта и знаний», — объяснил он.

Представитель Ассоциации больших данных объяснил, что для реализации проекта им, скорее всего, понадобится дорабатывать технологию в рамках экспериментально-правового режима или так называемых цифровых песочниц. Закон о таком режиме был разработан Минэкономразвития и Центром стратегических разработок и принят в прошлом году, он временно отменяет существующие законодательные ограничения для тестирования цифровых технологий. В середине марта правительство внесло в Госдуму законопроект о распространении этого режима на семь первых проектов, в числе которых были сервис телемедицины от МТС, беспилотные автомобили от «Яндекса» и др. По словам Неймана, ассоциация рассчитывает, что в рамках «цифровых песочниц» вместе с регулятором сможет определить, данные какой степени анонимизации будут наиболее полезны для аналитики турпотоков. По итогам эксперимента можно будет установить, сможет ли проект работать в рамках действующего законодательства или будут нужны изменения, отметил он.

Представитель Минэкономразвития уточнил, что проект о цифровом профиле туриста к ним на рассмотрение пока не поступал. Когда это произойдет, министерство «рассмотрит его в установленном порядке».