Власти выбрали проекты МТС и «Яндекса» для «регуляторной песочницы»

Правительство представило первые семь проектов, для которых может быть использован особый экспериментальный правовой режим цифровых инноваций. В него в том числе вошел проект МТС по оказанию медицинской помощи с применением телемедицины, а также проект «Яндекса» по наземным беспилотникам. Текст законопроекта опубликован в базе данных Госдумы.

Первый проект — это инициатива ПАО «МТС» по оказанию медицинской помощи с применением телемедицины. В пояснительной записке к законопроекту указано, что пока невозможно поставить диагноз и назначить лечение с применением телемедицинских технологий. Но дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента возможно после очного приема.

Особый правовой статус этому проекту необходим, поскольку идентификация человека с применением технологий удаленного осмотра «существенно ограничена». Сейчас удаленно можно дать согласие на медицинское вмешательство и на отказ от него только с использованием электронной подписи через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако этот порядок предлагается упростить и разрешить установление личности при помощи оператора мобильной связи или другого идентификатора, присвоенного медицинской организацией при очном посещении этой организации.

Еще один проект МТС позволяет дистанционно заключать договоры об оказании услуг связи с использованием биометрических технологий. Однако правительство в пояснительной записке отметило, что сейчас положения закона о связи и персональных данных не допускают реализации подобного проекта, так как строго ограничивают порядок заключения договора связи и использование гражданами своих биометрических данных.

В списке также назван проект «Яндекса» по коммерческому использованию беспилотного наземного транспорта — высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Действующее законодательство не допускает эксплуатация автомобилей без водителя, для реализации проекта нужно будет вносить изменения в закон о техосмотре, страховании, безопасности дорожного движения.