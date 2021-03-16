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Власти выбрали проекты МТС и «Яндекса» для «регуляторной песочницы»

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Правительство представило первые семь проектов, для которых может быть использован особый экспериментальный правовой режим цифровых инноваций. В него в том числе вошел проект МТС по оказанию медицинской помощи с применением телемедицины, а также проект «Яндекса» по наземным беспилотникам. Текст законопроекта опубликован в базе данных Госдумы.

Первый проект — это инициатива ПАО «МТС» по оказанию медицинской помощи с применением телемедицины. В пояснительной записке к законопроекту указано, что пока невозможно поставить диагноз и назначить лечение с применением телемедицинских технологий. Но дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента возможно после очного приема.

Особый правовой статус этому проекту необходим, поскольку идентификация человека с применением технологий удаленного осмотра «существенно ограничена». Сейчас удаленно можно дать согласие на медицинское вмешательство и на отказ от него только с использованием электронной подписи через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако этот порядок предлагается упростить и разрешить установление личности при помощи оператора мобильной связи или другого идентификатора, присвоенного медицинской организацией при очном посещении этой организации.

Еще один проект МТС позволяет дистанционно заключать договоры об оказании услуг связи с использованием биометрических технологий. Однако правительство в пояснительной записке отметило, что сейчас положения закона о связи и персональных данных не допускают реализации подобного проекта, так как строго ограничивают порядок заключения договора связи и использование гражданами своих биометрических данных.

В списке также назван проект «Яндекса» по коммерческому использованию беспилотного наземного транспорта — высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Действующее законодательство не допускает эксплуатация автомобилей без водителя, для реализации проекта нужно будет вносить изменения в закон о техосмотре, страховании, безопасности дорожного движения.

Законы для избранных: кого пустят в «регуляторные песочницы»
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<p>Министр экономического развития&nbsp;Максим Орешкин&nbsp;</p>

Помимо этого, специальный правовой режим планируется использовать для проекта сервиса грузовых перевозок с использованием беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающих доставку грузов от 0,1 кг до 500 кг (Фонд перспективных исследований). Также в список вошли проекты внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта (ассоциация «Национальная база медицинских знаний»), и проект исследований рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт (ООО «Дата матрикс»).

В январе 2019 года Минэкономразвития сообщило о планах создать новый правовой режим в России — «песочницы» для внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством. В пояснительной записке к законопроекту «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» говорилось, что развитие технологий тормозится несовершенством законодательства: действующие нормы не всегда и не в полной мере учитывают их особенности. При этом отмечалось, что для проверки эффективности инноваций необходима пробная «обкатка» в реальных условиях.

Тогда Минэкономразвития предлагало создать «песочницы» для систем на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности.
 

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