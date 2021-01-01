Ростуризм оценил убытки отрасли по итогам года в 2,1 трлн руб.

Оборот российской туристической отрасли по итогам 2020 года сократился на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила пресс-служба Ростуризма, передает ТАСС.

«В этом году общее падение будет не более 60%, или 2,1 трлн рублей в деньгах», — уточнили в ведомстве. К убыткам привело практически полное отсутствие внешнего и внутреннего туризма на фоне пандемии коронавируса.

Общий оборот отрасли благодаря принятым мерам получилось восстановить до 1,6 трлн руб. Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее отмечала, что в целом годовой оборот туристической отрасли в обычное время составляет 3,7 трлн руб. Ростуризм отметил, что по темпам восстановления оборотов внутреннего туризма Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20, после Италии и Франции.

В сфере внутреннего туризма по итогам 2020 года оборот удалось восстановить до 60% прошлогодних показателей. По оценкам Ростуризма, курортные города и природные территории за счет повышенного спроса потеряли 10-15% от уровня прошлогодних доходов. Больше упали доходы от туризма в крупных городах, где спрос поддерживали деловые поездки, выставки.