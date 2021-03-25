Роскомнадзор предложил сменить систему предоставления данных для соцсетей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 12:18
Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко РБК и Miele, 17:54 РБК Pro: как самый богатый человек Италии меняет свою империю в 85 лет Pro, 17:48 Президент РАН связал темпы вакцинации в России с усталостью от пандемии Общество, 17:47 Риелторы назвали стоимость самого дорогого жилья Москвы Недвижимость, 17:43 Геймификация: как игровой подход помогает в обучении и на работе Экономика образования, 17:40  ФСБ пришла с проверкой в учреждение мэрии Екатеринбурга Общество, 17:35 В Тинькофф Банке сменился председатель правления Финансы, 17:25 C Моргенштерна взыскали ₽300 тыс. из-за песни «Владимир Путин — молодец» Общество, 17:23 Лукашенко назвал Владивосток не чужим городом для белорусов Политика, 17:09 ПСБ входит в число лидеров рынка обслуживания участников госзакупок Пресс-релиз, 17:08 Россия возобновит авиасообщение с шестью странами Общество, 17:05 Почетный президент ОКР оценил шансы на замену гимна музыкой Чайковского Спорт, 17:04 Посол Британии объяснила увеличение ядерного потенциала страны Политика, 17:04 В ГИБДД назвали самые «дорогие» ошибки при сдаче экзамена на права Авто, 17:01
Технологии и медиа ,  
0 

Роскомнадзор предложил сменить систему предоставления данных для соцсетей

В ведомстве заявили, что участие в системе для выдачи согласия на использование персональных данных — полностью добровольное, для регистрации в соцсетях и мессенджерах оно не потребуется
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пользователю не нужно будет предоставлять паспортные и другие данные для регистрации в Единой информационной системе (ЕИС) для выдачи согласия на использование персональных данных. Регистрация будет проводится через портал госуслуг. Соответствующее предложение будет внесено в проект приказа Роскомнадзора, сообщил представитель ведомства на мероприятии в Москве, передает корреспондент РБК.

«После общественных обсуждений проекта решили сделать регистрацию в системе через портал госуслуг. Никаких дополнительных данных запрашивать не будем», — сообщил представитель ведомства на мероприятии в Москве, передает корреспондент РБК.

Использование системы является добровольным и не является обязательным для регистрации в соцсетях или месенджерах, отметили в ведомстве.

Video

Ранее в проекте приказа Роскомнадзора предлагалось пользователям спрашивать паспортные данные для предоставления согласия на использование персональных данных. При этом допускалось, что возможны и другие варианты, при которых пользователи могли выдать согласие на использование персональных данных.

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

По задумке регулятора, ЕИС будет использоваться в том числе для идентификации пользователей соцсетей и мессенджеров. Использование ЕИС — один из вариантов идентификации пользователя наряду с собственными системами операторов соцсетей. Паспортные данные нужны для подтверждения согласия на обработку персональных данных, без которого регистрация невозможна.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги На чем поймать нечистого на руку финансового директора Кевин О’Лири: «Ты должен быть готов уволить собственную мать»

Регламентация порядка регистрации частично понадобилась из-за вступивших в силу в марте поправок к закону о персональных данных. По ним операторы данных не могут свободно распространять информацию о пользователях из открытых источников, например из соцсетей и с сайтов объявлений. Пользователи должны дать согласие и выбрать, какие именно данные можно обрабатывать и публично использовать. Согласие оператор может получить сам или через ЕИС.

Россияне будут давать больше согласий на обработку персональных данных
Политика
Фото:Fabian Strauch / dpa / picture-alliance / ТАСС

В ЕИС смогут также регистрироваться компании и ведомства, они будут указывать ОГРН, ИНН и другую информацию. При этом данные пользователей, зарегистрированных в системе, могут предоставляться государственным органам «в случаях, определенных федеральными законами».

Автор поправок, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин уточнил позже суть предложения. «Речь идет о единой информационной системе, подтвержденный аккаунт в которой можно будет использовать для регистрации на множестве ресурсов и соцсетей и управления своими персональными данными. При этом никто не запрещает соцсетям или другим сайтам использовать свои способы верификации пользователя — например, по номеру телефона», — подчеркнул он и добавил, что уже сейчас при подключении операторы получают паспортные данные пользователя.

«Интернет не по паспорту у вас мог быть только в одном случае: если вы купили левую симку с рук. Во всех остальных случаях при подключении договор составляют на конкретного гражданина с паспортом», — заметил единоросс.

Авторы
Анна Балашова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
соцсети регистрация Госуслуги Роскомнадзор персональные данные
Материалы по теме
Депутат назвал «пугалкой» сообщения о регистрации в соцсетях по паспорту
Общество
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Общество
Россияне будут давать больше согласий на обработку персональных данных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter