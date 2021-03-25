Роскомнадзор предложил сменить систему предоставления данных для соцсетей

В ведомстве заявили, что участие в системе для выдачи согласия на использование персональных данных — полностью добровольное, для регистрации в соцсетях и мессенджерах оно не потребуется

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пользователю не нужно будет предоставлять паспортные и другие данные для регистрации в Единой информационной системе (ЕИС) для выдачи согласия на использование персональных данных. Регистрация будет проводится через портал госуслуг. Соответствующее предложение будет внесено в проект приказа Роскомнадзора, сообщил представитель ведомства на мероприятии в Москве, передает корреспондент РБК.

«После общественных обсуждений проекта решили сделать регистрацию в системе через портал госуслуг. Никаких дополнительных данных запрашивать не будем», — сообщил представитель ведомства на мероприятии в Москве, передает корреспондент РБК.

Использование системы является добровольным и не является обязательным для регистрации в соцсетях или месенджерах, отметили в ведомстве.

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Ранее в проекте приказа Роскомнадзора предлагалось пользователям спрашивать паспортные данные для предоставления согласия на использование персональных данных. При этом допускалось, что возможны и другие варианты, при которых пользователи могли выдать согласие на использование персональных данных.