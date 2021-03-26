ФАС отвергла железнодорожную дилемму

Антимонопольная служба выступила против нового типа договора между РЖД и грузоотправителями

Предоставление приоритета по вывозу груза в обмен на предоплату в адрес РЖД нарушает антимонопольное законодательство, считает ФАС. Эта идея Минтранса, по версии регулятора, ущемляет права в том числе малого и среднего бизнеса

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала предложения Минтранса о приоритетном пропуске грузов на железной дороге на условиях предоплаты в пользу РЖД, а также о первоочередном провозе коксующегося угля.

Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Петра Иванова, которое он отправил 24 марта в Минтранс и Минэнерго. Подлинность письма РБК подтвердил источник, близкий к грузоотправителям. Представители Минтранса и Минэнерго отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службы ФАС и РЖД.

В пятницу, 26 марта, эти вопросы обсудят на заседании правительственной комиссии по транспорту под руководством первого вице-премьера, председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с повесткой заседания, представитель вице-премьера подтвердил эту информацию.

Почему ФАС против приоритетного доступа

Речь идет о поправках к уставу железнодорожного транспорта и правилам недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре (ПНД), которые Минтранс подготовил по поручению премьера Михаила Мишустина. Поправки вводят формат договора между РЖД и грузоотправителями на принципах «вези или плати», в которых также будет предусмотрено право перевозчика получать невозвратную предоплату за будущие перевозки в обмен на приоритет в вывозе грузов.

В результате Минтранс предлагает отдать приоритет компаниям с долгосрочными договорами, вносящим предоплату, среди неэкстренных и невоенных перевозок. ФАС же считает такой принцип приоритета перевозки грузов по договору избыточным и ущемляющим интересы грузоотправителей, включая предприятия малого и среднего бизнеса. По мнению регулятора, он не позволит обеспечить заключение договоров на недискриминационных условиях. Поэтому предлагаемые поправки противоречат действующему антимонопольному законодательству и законодательству о естественных монополиях и не могут быть поддержаны, пишет Иванов.

Согласно письму замглавы ФАС, эти изменения ставят в неравные условия потребителей в зависимости от того, заключили или нет они такой договор об организации перевозок на условиях предоплаты. Кроме того, у РЖД отсутствует ответственность как за развитие инфраструктуры, так и за невывоз грузов (кроме возврата предоплаты), что снижает заинтересованность владельца инфраструктуры в ликвидации узких мест.

Зачем нужно условие «вези или плати» Заключить долгосрочные договоры о вывозе угля между его производителями и РЖД призвал 2 марта президент Владимир Путин. Он потребовал это сделать до 1 июля. «В основе этих соглашений должен лежать принцип взаимной ответственности: вези или плати, эти или другие правила — неважно, важно, чтобы обязательства угольных компаний и перевозчиков, включая объемы угля, пункты загрузки и назначения, должны быть строго определены», — сказал президент. «Вези или плати» (ship-or-pay) — распространенная практика заключения договоров, который устанавливает обязательства транспортной компании вывезти определенный объем груза, а в случае его непоставки грузоотправитель должен заплатить штраф. Аналогичный принцип «бери или плати» (take-or-pay) давно используется при поставках газа крупным покупателям. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в феврале отмечал, что для перехода к договорам «вези или плати» нужно решить юридические вопросы в первом полугодии. «Мы договорились с [главой РЖД] Олегом Валентиновичем [Белозеровым] постараться по крайней мере в пилотном режиме перейти на эту систему до конца этого года. Начнем с угля и посмотрим, как пойдет», — говорил он. Уголь — основной груз для монополии, который занял около 28% в общей погрузке РЖД в январе—феврале 2021 года.

Каким грузам будет отдан приоритет

Согласно поправкам Минтранса, РЖД повезет на экспорт сначала коксующийся уголь из Восточной Сибири и Дальнего Востока, в последнюю очередь — энергетический уголь из Кузбасса, Хакасии или Новосибирской области. Эту идею поддерживают крупные угольные компании, экспортирующие коксующийся уголь.

Гендиректор «Сибуглемета» (подконтролен ВЭБу) Андрей Кобяков считает, что РЖД от этого только выиграет. «Мы считаем, что распределение квот должно быть более справедливым: коксующиеся угли должны иметь больший приоритет при распределении квот, чем энергетические угли. Чем больше продукции коксующихся углей с более высокой добавленной стоимостью, тем выгоднее стране», — заявил он в интервью РБК в декабре 2020 года.



Аналогичные аргументы приводит и «Эльгауголь» Альберта Авдоляна (владеет крупнейшим в России месторождением коксующегося угля в Якутии), которая недавно попросила вице-премьера Александра Новака поддержать установление приоритета коксующегося угля перед энергетическим.

По мнению ФАС, предоставление такого приоритета экономически и технологически не обосновано. «Приоритетный порядок осуществления перевозок для грузов в рамках одной товарной группы, в том числе в зависимости от величины уплаченных провозных платежей, отчислений в бюджеты различных уровней, правилами недискриминационного доступа не предусмотрен. Приоритетное право осуществления перевозки коксующихся углей ухудшает условия доступа к перевозке для энергетических углей», — считает замглавы ведомства. Представитель «А-Проперти» (через нее Адволян контролирует «Эльгауголь») отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБа.

Иванов также указывает на дискриминацию по региональному признаку: Сахалинская область не включена в перечень регионов, которые могут рассчитывать на приоритетный вывоз грузов, но в него попала Магаданская область, где железная дорога просто отсутствует.