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Бывшая ученица Тутберидзе перешла в группу Плющенко

Бывшая ученица Тутберидзе Любовь Рубцова перешла в группу Плющенко
Любовь Рубцова, пропустившая прошлый сезон из-за травмы, прекратила сотрудничество с Алексеем Василевским и ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона
Любовь Рубцова
Любовь Рубцова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская фигуристка Любовь Рубцова перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер Алексей Василевский, у которого 15-летняя спортсменка ранее занималась.

«Мы закончили сотрудничество», — сказал Василевский.

В прошлом сезоне Рубцова перенесла операцию на спине и не соревновалась.

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Фото:Minas Panagiotakis / Getty Images

Рубцова, которая владеет четвертыми прыжками, ранее некоторое время тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а также у Сергея Давыдова в ЦСКА.

В сезоне 2022/23 Рубцова победила на чемпионате Москвы, стала шестой на первенстве России и восьмой на чемпионате России по прыжкам.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Евгений Плющенко Этери Тутберидзе
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