Бывшая ученица Тутберидзе перешла в группу Плющенко
Российская фигуристка Любовь Рубцова перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер Алексей Василевский, у которого 15-летняя спортсменка ранее занималась.
«Мы закончили сотрудничество», — сказал Василевский.
В прошлом сезоне Рубцова перенесла операцию на спине и не соревновалась.
Рубцова, которая владеет четвертыми прыжками, ранее некоторое время тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а также у Сергея Давыдова в ЦСКА.
В сезоне 2022/23 Рубцова победила на чемпионате Москвы, стала шестой на первенстве России и восьмой на чемпионате России по прыжкам.
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