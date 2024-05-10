 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

АСТ опроверг наличие порнографии с несовершеннолетними в романе Сорокина

АСТ: в романе «Наследие» Сорокина нет постельных сцен с несовершеннолетними
Героям романа «Наследие» Сорокина на момент описываемых там событий исполнилось 20 лет, в книге нет «призывов к противоправным действиям», заявили в издательстве АСТ. В апреле произведение сняли с продажи и направили на экспертизу
Фото: ast.ru
Фото: ast.ru

В романе Владимира Сорокина «Наследие» нет постельных сцен с участием совершеннолетних, а также «призывов к совершению противоправных действий», говорится в поступившем в РБК заявлении издательства АСТ.

Заявление издательства появилось после сообщения агентства «РИА Новости», по данным которого, в России начата доследственная проверка по ст. 242.1 УК (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) из-за описания в романе «сексуальных сцен с несовершеннолетними».

«Непредвзято прочитав произведение, каждый может убедиться, что речь в романе идет о детях доктора Гарина — близнецах Плабюх и Хррато, Але и Оле, которых он зачал во второй части трилогии и которым на момент описываемых событий исполнилось 20 лет», — заявили в издательстве.

Сорокин назвал лжепатриотами критиков его романа «Наследие»
Общество
Владимир Сорокин

В АСТ напомнили, что «Наследие» отнесено к возрастной категории 18+, следовательно, читатели способны «критически оценивать его содержание».

В апреле роман Сорокина сняли с продажи по рекомендации Российского книжного союза. Произведение направили на экспертизу, поскольку там нашли «информацию, запрещенную к распространению» в соответствии со ст. 6.21. КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). По данным телеграм-канала Mash, проверить «Наследие» потребовала «инициативная группа из коллег Сорокина по цеху», усмотрев там «пропаганду ЛГБТ и насилия над детьми» («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

«Наследие» — заключительная часть трилогии Сорокина о докторе Гарине. Главные события разворачиваются после ядерной войны. Але и Оле — дети Гарина, которые столкнулись с реалиями постапокалиптического мира. Писатель подчеркивал, что действие разворачивается спустя 20 лет после событий, описанных в первой книге, и близнецы не являются детьми. Утверждения о «насилии над детьми» Сорокин назвал ложью, а критиков «Наследия» — лжепатриотами, которые выхватили из романа отрывки, чтобы «навесить нужные ярлыки».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Евгения Стогова, Яна Баширова
Владимир Сорокин Издательство АСТ книги несовершеннолетние
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о начале проверки романа Сорокина «Наследие»
Общество
АСТ остановило продажу книги Владимира Сорокина
Бизнес
Роман Сорокина отправят на экспертизу после жалоб на пропаганду ЛГБТ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
«Ахмат» выиграл пятый матч подряд в чемпионате России, повторив рекорд Спорт, 17:56
АСТ опроверг наличие порнографии с несовершеннолетними в романе Сорокина Общество, 17:51
Лукашенко уволил главу Генштаба Белоруссии Политика, 17:45
Володин рассказал, когда рассмотрят кандидатов в вице-премьеры и министры Политика, 17:43
RFI узнал, что Украина получила от Франции подлежащие утилизации ракеты Политика, 17:34
Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса Общество, 17:20
Представитель перевозчика рассказал о водителе упавшего в Мойку автобуса Общество, 17:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Три россиянки за день вылетели c крупного турнира WTA в Риме Спорт, 16:59
Премьер-министр Польши объявил о перестановках в составе правительства Политика, 16:50
Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области Политика, 16:42
Акции производителя вакцины Novavax взлетели на 217% на сделке с Sanofi Инвестиции, 16:40
Мэр Томска поговорил с ветераном после инцидента с водой на параде Общество, 16:32
ЦСКА вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» Спорт, 16:26
Госдума утвердила назначение Михаила Мишустина премьером Политика, 16:21