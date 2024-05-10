АСТ опроверг наличие порнографии с несовершеннолетними в романе Сорокина

Героям романа «Наследие» Сорокина на момент описываемых там событий исполнилось 20 лет, в книге нет «призывов к противоправным действиям», заявили в издательстве АСТ. В апреле произведение сняли с продажи и направили на экспертизу

Фото: ast.ru

В романе Владимира Сорокина «Наследие» нет постельных сцен с участием совершеннолетних, а также «призывов к совершению противоправных действий», говорится в поступившем в РБК заявлении издательства АСТ.

Заявление издательства появилось после сообщения агентства «РИА Новости», по данным которого, в России начата доследственная проверка по ст. 242.1 УК (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) из-за описания в романе «сексуальных сцен с несовершеннолетними».

«Непредвзято прочитав произведение, каждый может убедиться, что речь в романе идет о детях доктора Гарина — близнецах Плабюх и Хррато, Але и Оле, которых он зачал во второй части трилогии и которым на момент описываемых событий исполнилось 20 лет», — заявили в издательстве.

В АСТ напомнили, что «Наследие» отнесено к возрастной категории 18+, следовательно, читатели способны «критически оценивать его содержание».

В апреле роман Сорокина сняли с продажи по рекомендации Российского книжного союза. Произведение направили на экспертизу, поскольку там нашли «информацию, запрещенную к распространению» в соответствии со ст. 6.21. КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). По данным телеграм-канала Mash, проверить «Наследие» потребовала «инициативная группа из коллег Сорокина по цеху», усмотрев там «пропаганду ЛГБТ и насилия над детьми» («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

«Наследие» — заключительная часть трилогии Сорокина о докторе Гарине. Главные события разворачиваются после ядерной войны. Але и Оле — дети Гарина, которые столкнулись с реалиями постапокалиптического мира. Писатель подчеркивал, что действие разворачивается спустя 20 лет после событий, описанных в первой книге, и близнецы не являются детьми. Утверждения о «насилии над детьми» Сорокин назвал ложью, а критиков «Наследия» — лжепатриотами, которые выхватили из романа отрывки, чтобы «навесить нужные ярлыки».