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Новое правительство 2024 ,  
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Володин дал наказ Мишустину от Госдумы

Володин предложил Мишустину назначить ответственного за все вопросы ЖКХ
Сюжет
Новое правительство 2024
Депутаты Госдумы получают «огромное» количество обращений по поводу проблем ЖКХ, для решения этих вопросов должен быть «ответственный человек», «конкретная фамилия», заявил спикер Думы Вячеслав Володин
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании, где рассматривается вопрос об утверждении главы правительства, поднял тему проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, по поводу которых, по его словам, приходит «огромное» количество обращений от граждан.

Володин выразил мнение, что в правительстве должен быть конкретный человек, ответственный за все вопросы ЖКХ, это нужно формализовать. Депутаты, сказал он, столкнулись с тем, что курирование вопросов коммунального хозяйства сейчас распределено между разными вице-премьерами.

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Политика
Вячеслав Володин

Спикер Думы обратил внимание, что решение вопросов ЖКХ относится к региональным полномочиям, но в случаях, когда субъекты не справляются, им надо помогать, нужно чтобы был «ответственный человек, была конкретная фамилия». По его словам, «эта вся бюрократия не на пользу идет».

«Коммунальная проблема — это проблема каждого нашего гражданина, она приходит в квартиру человека, поэтому мы надеемся, что вы нас услышите. Это, если хотите — общий наказ, все сталкиваемся с обращениями», — отметил Володин.

Заместитель главы фракции «Единая Россия» Иван Квитка, обращаясь к Мишустину, отметил, что минувший отопительный сезон выявил проблемы в сфере коммунального хозяйства, в частности в работе сетей при низких температурах. Мишустин сказал, что общий объем инвестиций в сферу ЖКХ до 2030 года составит 4,5 трлн руб.

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Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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