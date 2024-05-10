Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса
Полиция задержала водителя упавшего в реку Мойку автобуса в качестве подозреваемого, сообщила пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и области.
«В качестве подозреваемого в рамках данного уголовного дела полицией задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса», — говорится в публикации. Ранее ведомство завело дело по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
СК отдельно завел дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
ДТП произошло днем 10 мая. По данным МЧС, три человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии клинической смерти. МВД ранее сообщило, что в автобусе могли находиться около 20 пассажиров.
В компании-перевозчике рассказали, что перед началом работы водитель прошел необходимое медицинское освидетельствование, автобус также был исправен. «Фонтанка» пишет, что водитель и ранее попадал в ДТП. Так, летом 2022 года он столкнулся с автомобилем и покинул место аварии. На него составили протокол, но после дело прекратили в связи с малозначительностью.
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