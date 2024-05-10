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Общество ,  
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Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса

МВД: водителя упавшего в Мойку автобуса задержали
По данным МЧС, в результате ДТП погибли три пассажира. В компании-перевозчике рассказали, что водитель перед началом работы прошел медицинское освидетельствование. МВД и СК завели уголовные дела. Расследование продолжается
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

Полиция задержала водителя упавшего в реку Мойку автобуса в качестве подозреваемого, сообщила пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и области.

«В качестве подозреваемого в рамках данного уголовного дела полицией задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса», — говорится в публикации. Ранее ведомство завело дело по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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Фото:Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

СК отдельно завел дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

ДТП произошло днем 10 мая. По данным МЧС, три человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии клинической смерти. МВД ранее сообщило, что в автобусе могли находиться около 20 пассажиров.

В компании-перевозчике рассказали, что перед началом работы водитель прошел необходимое медицинское освидетельствование, автобус также был исправен. «Фонтанка» пишет, что водитель и ранее попадал в ДТП. Так, летом 2022 года он столкнулся с автомобилем и покинул место аварии. На него составили протокол, но после дело прекратили в связи с малозначительностью.

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София Шошина София Шошина
Санкт-Петербург МВД задержание
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