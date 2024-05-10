«Ахмат» выиграл пятый матч подряд в чемпионате России, повторив рекорд

«Ахмат» победил «Крылья», Конате стал лучшим бомбардиром в истории клуба в РПЛ

Грозненский клуб обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:0. Один из голов забил Мохамед Конате, который с 29 мячами стал лучшим бомбардиром в истории «Ахмата» в РПЛ

Мохамед Конате (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0 в гостевом матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Мохамед Конате (45+1-я минута) и Бернард Бериша (62).

Конате с 29 голами стал лучшим бомбардиром в истории «Ахмата» в РПЛ. Форвард сборной Буркина-Фасо обошел по этому показателю бразильца Маурисио (28).

Грозненский клуб выиграл пятый матч подряд.

«Ахмат» повторил свою рекордную победную серию в РПЛ, сообщает Opta. Подобное было только в 2012 году при Станиславе Черчесове. Также «Ахмат» стал первой командой в этом сезоне РПЛ с пятью победами кряду.

«Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 40 очками расположились на шестой строчке.

В следующем туре «Ахмат» 19 мая примет петербургский «Зенит», «Крылья Советов» днем ранее в гостях сыграют с московским «Динамо».