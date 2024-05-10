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ЦСКА вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

ЦСКА победил «Зенит» и оказался в двух шагах от выхода в финал Единой лиги ВТБ
Армейцы, 10-кратные чемпионы Единой лиги ВТБ, выиграли третий матч серии со счетом 75:61
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Московский ЦСКА дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 75:61 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком у армейцев стал Мело Тримбл, набравший 15 очков. В составе «Зенита» на счету Винса Хантера 13 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч состоится 12 мая в Москве.

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В регулярном чемпионате «Зенит» был вторым, ЦСКА — третьим.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является УНИКС. Казанцы в полуфинальной серии нынешнего сезона встречаются с клубом «Локомотив-Кубань». Там счет в серии по 1–1.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК ЦСКА БК Зенит
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