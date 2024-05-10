ЦСКА вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
Московский ЦСКА дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 75:61 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком у армейцев стал Мело Тримбл, набравший 15 очков. В составе «Зенита» на счету Винса Хантера 13 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч состоится 12 мая в Москве.
В регулярном чемпионате «Зенит» был вторым, ЦСКА — третьим.
Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является УНИКС. Казанцы в полуфинальной серии нынешнего сезона встречаются с клубом «Локомотив-Кубань». Там счет в серии по 1–1.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика