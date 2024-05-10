Володин рассказал, когда рассмотрят кандидатов в вице-премьеры и министры

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров — 14 мая, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Источники РБК, знакомые с обсуждением кадровых решений, ранее сообщили, что пост министра финансов в новом правительстве сохранит Антон Силуанов. Он находится в должности главы Минфина рекордно долго — 13,5 года.

Должность министра экономического развития сохранит Максим Решетников, рассказали собеседники РБК. Кроме того, источники сообщили, что пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе покинет Юрий Трутнев, а Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера по социальным вопросам.

Днем 10 мая Госдума утвердила переназначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За это проголосовали 375 депутатов, еще 57 — воздержались. Его кандидатуру выдвинул президент Владимир Путин.