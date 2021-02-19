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Белоусов поручил РЖД ввести принцип «вези или плати» для перевозки угля

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил РЖД начать заключать договоры по принципу «вези или плати» на перевозку угля. Он считает, что этот подход позволит решить проблему вывоза угля на восточном направлении
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Первый вице-премьер и председатель совета директоров РЖД Андрей Белоусов поручил компании до конца года начать заключать договоры о перевозке угля по принципу «вези или плати».

«Нужно решить юридические вопросы по заключению таких договоров в первом полугодии. Мы договорились с [главой РЖД] Олегом Валентиновичем [Белозеровым] постараться, по крайней мере в пилотном режиме перейти на эту систему до конца этого года. Начнем с угля и посмотрим, как пойдет», — сказал он, выступая на итоговом заседании правления монополии в пятницу, 19 февраля (мероприятия транслируется онлайн). О необходимости заключения таких договоров также упомянул глава Минтранса Виталий Савельев, который тоже участвовал в этом заседании.

«Вези или плати» (ship-or-pay) — распространенная практика заключения договоров, который устанавливает обязательства транспортной компании вывезти определенный объем груза, а в случае его непоставки грузоотправитель должен заплатить штраф. Аналогичный принципе «бери или плати» (take-or-pay) давно используется при поставках газа крупным покупателям.

Минтранс выступил против отмены монополии РЖД на локомотивы
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

По словам Белоусова, новый принцип в перевозке угля может помочь разрешить проблему с ограниченностью инфраструктуры Восточного полигона — по БАМу и Транссибу угольные компании отправляют свою продукцию к портам Дальнего Востока, а оттуда — на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где сохраняются спрос и высокие цены на уголь, в отличие от европейского направления. В условиях ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, прежде всего, в восточном направлении, данный принцип должен учитывать условия недискриминационного доступа и баланс интересов всех грузоотправителей, заметил первый вице-премьер.

РЖД еще в 2016 году предлагали ввести условие ship-or-pay для грузоотправителей, но те выступали против. Например, металлурги жаловались, что эта практика закрепит за монополией право ограничивать доступ к инфраструктуре любым грузам на любых направлениях и нарушит принцип публичности перевозчика. Это условие недавно появилось в поправках, внесенных Минтрансом, к законопроекту об ответственности инвесторов за развитие портов, уже принятому в первом чтении.

Автор
Светлана Бурмистрова
РЖД уголь Андрей Белоусов
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