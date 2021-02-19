Белоусов поручил РЖД ввести принцип «вези или плати» для перевозки угля
Первый вице-премьер и председатель совета директоров РЖД Андрей Белоусов поручил компании до конца года начать заключать договоры о перевозке угля по принципу «вези или плати».
«Нужно решить юридические вопросы по заключению таких договоров в первом полугодии. Мы договорились с [главой РЖД] Олегом Валентиновичем [Белозеровым] постараться, по крайней мере в пилотном режиме перейти на эту систему до конца этого года. Начнем с угля и посмотрим, как пойдет», — сказал он, выступая на итоговом заседании правления монополии в пятницу, 19 февраля (мероприятия транслируется онлайн). О необходимости заключения таких договоров также упомянул глава Минтранса Виталий Савельев, который тоже участвовал в этом заседании.
«Вези или плати» (ship-or-pay) — распространенная практика заключения договоров, который устанавливает обязательства транспортной компании вывезти определенный объем груза, а в случае его непоставки грузоотправитель должен заплатить штраф. Аналогичный принципе «бери или плати» (take-or-pay) давно используется при поставках газа крупным покупателям.
По словам Белоусова, новый принцип в перевозке угля может помочь разрешить проблему с ограниченностью инфраструктуры Восточного полигона — по БАМу и Транссибу угольные компании отправляют свою продукцию к портам Дальнего Востока, а оттуда — на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где сохраняются спрос и высокие цены на уголь, в отличие от европейского направления. В условиях ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, прежде всего, в восточном направлении, данный принцип должен учитывать условия недискриминационного доступа и баланс интересов всех грузоотправителей, заметил первый вице-премьер.