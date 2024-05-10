Мишустин обсудит с Путиным первого вице-премьера по промышленности

Михаил Мишустин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Исполняющий обязанности премьер-министра и кандидат на этот пост Михаил Мишустин пообещал обсудить с президентом Владимиром Путиным возможность назначения курирующего промышленность вице-премьера первым заместителем.

«Я посоветуюсь с президентом», — ответил Мишустин на предложение депутата Валерия Гартунга («Справедливая Россия») при формировании правительства предусмотреть для куратора промышленности должность первого вице-премьера.

Ранее три источника РБК сообщили, что Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг. Два собеседника добавили, что на пост министра промышленности и торговли рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Мишустин выступает на заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост главы правительства. После инаугурации Путин предложил нижней палате парламента переназначить Мишустина премьер-министром.