 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новое правительство 2024 ,  
0 

Мишустин обсудит с Путиным первого вице-премьера по промышленности

Сюжет
Новое правительство 2024
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Исполняющий обязанности премьер-министра и кандидат на этот пост Михаил Мишустин пообещал обсудить с президентом Владимиром Путиным возможность назначения курирующего промышленность вице-премьера первым заместителем.

«Я посоветуюсь с президентом», — ответил Мишустин на предложение депутата Валерия Гартунга («Справедливая Россия») при формировании правительства предусмотреть для куратора промышленности должность первого вице-премьера.

Ранее три источника РБК сообщили, что Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг. Два собеседника добавили, что на пост министра промышленности и торговли рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Мантуров сохранит пост вице-премьера и уйдет с поста главы Минпромторга
Политика
Денис Мантуров и&nbsp;Антон Алиханов

Мишустин выступает на заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост главы правительства. После инаугурации Путин предложил нижней палате парламента переназначить Мишустина премьер-министром.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Персоны
Михаил Мишустин вице-премьер Минпромторг Владимир Путин промышленность
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Володин дал наказ Мишустину от Госдумы
Политика
Мишустин выступил против отказа от бюджетного правила
Экономика
Мишустин назвал госдолг России одним из самых низких в мире
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Мэр Томска поговорил с ветераном после инцидента с водой на параде Общество, 16:32
ЦСКА вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» Спорт, 16:26
Госдума утвердила назначение Михаила Мишустина премьером Политика, 16:21
Мишустин обсудит с Путиным первого вице-премьера по промышленности Политика, 16:12
Володин дал наказ Мишустину от Госдумы Политика, 16:02
Владельца упавшего в Мойку автобуса 23 раза привлекали к ответственности Общество, 15:57
Мишустин выступил против отказа от бюджетного правила Экономика, 15:54
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
МЧС уточнило данные о погибших при падении автобуса в реку в Петербурге Общество, 15:52
РФС рассмотрит дело пошутившего про «денежки на карту» игрока в конце мая Спорт, 15:48
Депутаты спросят кандидата в главы Минздрава о «кричащей проблеме» Политика, 15:43
Мишустин назвал госдолг России одним из самых низких в мире Экономика, 15:41
Мишустин попросил список министров, не отвечающих на звонки депутатов Политика, 15:33
Мишустин назвал приоритетом соцподдержку участников военной операции Политика, 15:26
Избившего юного борца тренера из Дагестана пожизненно дисквалифицировали Спорт, 15:24