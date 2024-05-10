Калинская разгромила датчанку Таусон и вышла в третий круг турнира WTA в Риме

Три россиянки за день вылетели c крупного турнира WTA в Риме

Анна Калинская разгромила датчанку Клару Таусон, но Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Анна Блинкова завершили борьбу

Анна Калинская (Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Риме.

Во втором круге 25-летняя россиянка разгромила датчанку Клару Таусон, 78-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.

Ее следующей соперницей будет украинка Элина Свитолина или итальянка Сара Эррани.

Калинская занимает 26-е место в рейтинге WTA (шестая из россиянок). В феврале в Дубае она впервые в карьере дошла до финала турнира WTA, обыграв за неделю первую и третью ракетку мира — польку Игу Свёнтек и американку Кори Гауфф.

Ранее в пятницу три россиянки проиграли свои матчи второго круга в Риме. Анастасия Павлюченкова уступила испанке Саре Соррибес-Тормо (3:6, 6:1, 5:7), Анастасия Потапова — латвийке Елене Остапенко (4:6, 2:6), Анна Блинкова из-за травмы снялась по ходу встречи против американки Даниэль Коллинз.

Накануне в третий круг вышли россиянки Дарья Касаткина и Диана Шнайдер.

Турнир в Риме завершится 18 мая. Призовой фонд составляет €4,79 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.