Три россиянки за день вылетели c крупного турнира WTA в Риме
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Риме.
Во втором круге 25-летняя россиянка разгромила датчанку Клару Таусон, 78-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.
Ее следующей соперницей будет украинка Элина Свитолина или итальянка Сара Эррани.
Калинская занимает 26-е место в рейтинге WTA (шестая из россиянок). В феврале в Дубае она впервые в карьере дошла до финала турнира WTA, обыграв за неделю первую и третью ракетку мира — польку Игу Свёнтек и американку Кори Гауфф.
Ранее в пятницу три россиянки проиграли свои матчи второго круга в Риме. Анастасия Павлюченкова уступила испанке Саре Соррибес-Тормо (3:6, 6:1, 5:7), Анастасия Потапова — латвийке Елене Остапенко (4:6, 2:6), Анна Блинкова из-за травмы снялась по ходу встречи против американки Даниэль Коллинз.
Накануне в третий круг вышли россиянки Дарья Касаткина и Диана Шнайдер.
Турнир в Риме завершится 18 мая. Призовой фонд составляет €4,79 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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