Мэр Томска Махиня пообщался с ветераном после инцидента на параде

Мэр Томска поговорил с ветераном после инцидента с водой на параде

Федор Бондаренко (Фото: damahinya / Telegram)

Мэр Томска Дмитрий Махиня поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны, который ранее пожаловался на чиновника, запретившего передать ему воду на параде.

Накануне ветеран Федор Бондаренко рассказал, что на параде заммэра выгнал с трибуны девушку, которая несла ему воду. После ему пришлось вызывать врачей из-за «высокого давления и обезвоживания».

«По моему поручению сегодня Федора Тимофеевича Бондаренко навестили заместитель [мэра] Владимир Радул и глава Октябрьского района Сергей Лозовский. Я сам тоже разговаривал с Федором Тимофеевичем по телефону, убедился, что он чувствует себя хорошо», — написал Махиня в телеграм-канале.

Мэр и ветеран обсудили парад, а также бытовые вопросы. В частности, Махиня пообещал «поправить» лестницу у дома Бондаренко.

«Инцидент исчерпан — вчера всем жарко было. По поводу парада, все было на высочайшем уровне», — написал Бондаренко во «ВКонтакте».