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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент не привел детали происходящего в Харьковской области, однако заявил, что ВСУ к российскому наступлению были готовы
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Максим Музыченко-Кишка / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил о том, что российские подразделения начали наступление в Харьковской области. По его словам, украинская армия была к этому готова. При этом Зеленский затруднился сказать, какими силы действуют со стороны России.

«В 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой», — отметил президент Украины.

В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона заявил об обстрелах со стороны России и боях на границе. По его словам, угрозы для самого Харькова сейчас нет.

Ранее об эвакуации детей объявили власти Волчанска, расположенного примерно в семи километрах от российской границы.

Жителей Волчанска в Харьковской области эвакуируют
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Вид на город Волчанск в Харьковской области

Министерство обороны России не сообщало о каких-либо активных боевых действиях на границе с Сумской и Харьковской областями. Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в свою очередь написал о боях в том числе в приграничных районах.

В июне 2023 года Владимир Путин говорил, что Россия должна будет рассмотреть создание на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. Он уточнил, что зона должна быть «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

После победы на президентских выборах глава государства вновь говорил о санитарной зоне, которая должна стать непреодолимой для противника.

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Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине Волчанск
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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