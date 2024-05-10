Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил о том, что российские подразделения начали наступление в Харьковской области. По его словам, украинская армия была к этому готова. При этом Зеленский затруднился сказать, какими силы действуют со стороны России.
«В 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой», — отметил президент Украины.
В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона заявил об обстрелах со стороны России и боях на границе. По его словам, угрозы для самого Харькова сейчас нет.
Ранее об эвакуации детей объявили власти Волчанска, расположенного примерно в семи километрах от российской границы.
Министерство обороны России не сообщало о каких-либо активных боевых действиях на границе с Сумской и Харьковской областями. Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в свою очередь написал о боях в том числе в приграничных районах.
В июне 2023 года Владимир Путин говорил, что Россия должна будет рассмотреть создание на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. Он уточнил, что зона должна быть «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».
После победы на президентских выборах глава государства вновь говорил о санитарной зоне, которая должна стать непреодолимой для противника.
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