Politico узнало содержание нового пакета помощи США Украине на $400 млн

Politico: в пакет помощи США Украине на $400 млн войдут ракеты для Patriot

США в конце апреля выделили Украине оружие на $1 млрд, сейчас готовится новый пакет. Кремль заявил, что американская помощь «еще больше обогатит США и разорит Украину»

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

США в пятницу, 10 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн, сообщает Politico со ссылкой на два источника и документ, направленный в конгресс.

В партию вооружений войдут ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобилей Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

8 мая подготовку нового пакета помощи анонсировал представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он не стал приводить подробностей, но допустил, что в вопросе военной поддержки Вашингтон «вернется к тому темпу, который поддерживал до перерыва в финансировании».

В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о выделении средств на финансирование военной помощи Украине на общую сумму почти $61 млрд. Это произошло спустя более чем полгода обсуждений в конгрессе. Вскоре после этого Пентагон объявил, что выделил Киеву пакет на сумму $1 млрд, куда вошли боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, военные многоцелевые автомобили HMМWV (Humvee), высокоточные боеприпасы и т.д.

Помимо того, США пообещали выделить $6 млрд на поддержку безопасности Украины.

Российские власти осуждают военную и финансовую поддержку Киева. В Кремле считают, что одобрение помощи в Вашингтоне «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину».