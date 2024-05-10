Лукашенко уволил главу Генштаба Белоруссии

Гулевичу 54 года. Он возглавил Генштаб страны в марте 2021 года. Как уточняет «БелТА», за военным сохранится право ношение военной формы

Виктор Гулевич (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу Генштаба Виктора Гулевича в запас из-за возраста, сообщила «БелТА». За ним сохранилось право носить военную форму и значки отличия.

Гулевичу 54 года. В 1990 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Службу в Белоруссии Гулевич начал проходить в 2002 году по окончании Военной академии республики.

В феврале 2020 года он стал командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Белоруссии. Спустя год, в марте 2021 года, Лукашенко назначил его начальником Генштаба — первым замом министра обороны.

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