Премьер-министр Польши объявил о перестановках в составе правительства
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о перестановках в составе правительства страны. Трансляцию заявления Туска вела пресс-служба канцелярии председателя совета министров в YouTube.
Туск объявил об отставке четырех министров: главы министерства внутренних дел Марцина Кервинского, руководителя министерства госактивов Бориса Будки, министра развития и технологий Кшиштофа Гетмана и министра культуры Бартломея Сенкевича.
Политики покидают посты, чтобы принять участие в выборах в Европарламент. Процедура голосования пройдет в Польше 9 июня.
Новым министром внутренних дел станет министр — координатор спецслужб Томаш Семоняк — он будет совмещать обе должности, сообщает польский портал WNP.PL. Ханна Врублевская станет главой Министерства культуры, сейчас она возглавляет департамент учреждений национальной культуры министерства.
Министерство госактивов возглавил экономист Якуб Яворовский, он работал в предыдущем правительстве Туска в его канцелярии. Новым министром развития и технологий стал Кшиштоф Пашик — председатель коалиции партий Польская крестьянская партия и «Третий путь» в сейме.
Президент Польши Анджей Дуда подпишет акты о назначении новых министров 13 мая.
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