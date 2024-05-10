Премьер-министр Польши объявил о перестановках в составе правительства

Премьер-министр Польши объявил о перестановках в составе правительства

Дональд Туск (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о перестановках в составе правительства страны. Трансляцию заявления Туска вела пресс-служба канцелярии председателя совета министров в YouTube.

Туск объявил об отставке четырех министров: главы министерства внутренних дел Марцина Кервинского, руководителя министерства госактивов Бориса Будки, министра развития и технологий Кшиштофа Гетмана и министра культуры Бартломея Сенкевича.

Политики покидают посты, чтобы принять участие в выборах в Европарламент. Процедура голосования пройдет в Польше 9 июня.

Новым министром внутренних дел станет министр — координатор спецслужб Томаш Семоняк — он будет совмещать обе должности, сообщает польский портал WNP.PL. Ханна Врублевская станет главой Министерства культуры, сейчас она возглавляет департамент учреждений национальной культуры министерства.

Министерство госактивов возглавил экономист Якуб Яворовский, он работал в предыдущем правительстве Туска в его канцелярии. Новым министром развития и технологий стал Кшиштоф Пашик — председатель коалиции партий Польская крестьянская партия и «Третий путь» в сейме.

Президент Польши Анджей Дуда подпишет акты о назначении новых министров 13 мая.