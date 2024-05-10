 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Премьер-министр Польши объявил о перестановках в составе правительства

Премьер-министр Польши объявил о перестановках в составе правительства
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о перестановках в составе правительства страны. Трансляцию заявления Туска вела пресс-служба канцелярии председателя совета министров в YouTube.

Туск объявил об отставке четырех министров: главы министерства внутренних дел Марцина Кервинского, руководителя министерства госактивов Бориса Будки, министра развития и технологий Кшиштофа Гетмана и министра культуры Бартломея Сенкевича.

Политики покидают посты, чтобы принять участие в выборах в Европарламент. Процедура голосования пройдет в Польше 9 июня.

Выборы в Европарламент. Что важно знать
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Новым министром внутренних дел станет министр — координатор спецслужб Томаш Семоняк — он будет совмещать обе должности, сообщает польский портал WNP.PL. Ханна Врублевская станет главой Министерства культуры, сейчас она возглавляет департамент учреждений национальной культуры министерства.

Министерство госактивов возглавил экономист Якуб Яворовский, он работал в предыдущем правительстве Туска в его канцелярии. Новым министром развития и технологий стал Кшиштоф Пашик — председатель коалиции партий Польская крестьянская партия и «Третий путь» в сейме.

Президент Польши Анджей Дуда подпишет акты о назначении новых министров 13 мая.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Польша Дональд Туск правительство
Материалы по теме
Туск рассказал о присутствии военных специалистов НАТО на Украине
Политика
Туск решил уволить руководителей главных спецслужб Польши
Политика
Выборы в Европарламент. Что важно знать
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
«Ахмат» выиграл пятый матч подряд в чемпионате России, повторив рекорд Спорт, 17:56
АСТ опроверг наличие порнографии с несовершеннолетними в романе Сорокина Общество, 17:51
Лукашенко уволил главу Генштаба Белоруссии Политика, 17:45
Володин рассказал, когда рассмотрят кандидатов в вице-премьеры и министры Политика, 17:43
RFI узнал, что Украина получила от Франции подлежащие утилизации ракеты Политика, 17:34
Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса Общество, 17:20
Представитель перевозчика рассказал о водителе упавшего в Мойку автобуса Общество, 17:20
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Три россиянки за день вылетели c крупного турнира WTA в Риме Спорт, 16:59
Премьер-министр Польши объявил о перестановках в составе правительства Политика, 16:50
Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области Политика, 16:42
Акции производителя вакцины Novavax взлетели на 217% на сделке с Sanofi Инвестиции, 16:40
Мэр Томска поговорил с ветераном после инцидента с водой на параде Общество, 16:32
ЦСКА вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» Спорт, 16:26
Госдума утвердила назначение Михаила Мишустина премьером Политика, 16:21