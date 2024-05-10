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Новое правительство 2024 ,  
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Госдума утвердила назначение Михаила Мишустина премьером

Госдума утвердила переназначение Михаила Мишустина главой правительства
Сюжет
Новое правительство 2024
Госдума впервые за всю историю современной России утвердила председателя правительства. До принятия поправок в Конституцию она согласовывала кандидатуру
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Госдума утвердила переназначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За проголосовали 375 депутатов, против — никто, воздержались — 57, следует из трансляции РБК с заседания.

Старое правительство ушло в отставку 7 мая, после того как Владимир Путин вступил в должность президента.

На внесение кандидатуры нового премьера у главы государства по закону есть две недели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускал, что Путин предложит кандидатуру 7 мая. Но в итоге о внесении предложения переназначить Мишустина министром стало известно на третий день после инаугурации — в 5 утра 10 мая, и об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Перед назначением в Госдуме Путин встретился с Мишустиным. «Совсем недавно мы встречались с коллегами и оценивали работу правительства за предыдущие годы. Сделано в сложных условиях немало, и мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили работу в качестве председателя правительства», — сказал президент.

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Дмитрий Патрушев

После поправок в Конституцию в 2020 году Госдума получила полномочия утверждать вице-премьеров и гражданских министров. По данной процедуре уже назначались отдельные члены правительства — заместители председателя Александр Новак и Денис Мантуров, а также несколько министров. Но правительство, в том числе всех министров, за исключением силовых, Госдума будет утверждать впервые. За кандидатуру премьера она голосовала и до поправок в Конституцию.

После утверждения Госдумой кандидатуры премьера его на должность назначает президент.

Мишустин впервые стал премьером в январе 2020 года, после того как Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это произошло через три часа после послания Путина Федеральному собранию. Президент принял отставку и в тот же день предложил на пост премьера Мишустина, который тогда возглавлял Федеральную налоговую службу. На следующий день Госдума утвердила его назначение.

6 мая 2024 года Путин встретился с членами правительства для подведения итогов его работы. Президент напомнил, что оно приступало к обязанностям в преддверии пандемии коронавируса. По его словам, власти «в целом прошли это испытание достойно» и их работа дала «удовлетворительный результат и для борьбы с коронавирусом, и для экономики».

Также президент оценил работу правительства после начала военной операции на Украине и введения санкций. Он отметил, что власти «искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали». «В целом то, что сделано, сделано было достойно и, скажем мягко, с вполне удовлетворительными результатами», — заявил Путин.

До назначения премьером Мишустин в 2010–2020 годах возглавлял Федеральную налоговую службу. До этого он в разные годы был заместителем руководителя Государственной налоговой службы России, замминистра по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, а также занимался частным бизнесом, будучи президентом группы компаний UFG.

За 2021 год Мишустин заработал 18,3 млн руб., его жена — 63,8 млн руб., следует из декларации (с 2022 года декларации чиновников публикуются в обезличенном виде). Согласно документу, у супругов и их сына был земельный участок площадью 5500 кв. м, жилой дом 861,2 кв. м и квартира 141,6 кв. м.

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Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
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