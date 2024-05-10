Спасатели достали упавший в Мойку автобус

Упавший в Мойку автобус подняли из реки после ДТП

Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

Упавший в реку Мойку автобус достали из воды, сообщает корреспондент «РБК Петербург». Место происшествия все еще оцеплено — транспортное средство изучают следственные органы.

Ранее спасатели достали из затонувшего автобуса девять человек. Из них трое погибли, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти, уточнили в МЧС.

Полиция завела дело по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. МВД сообщило о задержании 44-летнего водителя, он проходит подозреваемым. В компании-перевозчике рассказали, что перед началом работы он прошел необходимое медицинское освидетельствование, автобус был исправен.

Следователи завели еще одно дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.