Спасатели достали упавший в Мойку автобус
Упавший в реку Мойку автобус достали из воды, сообщает корреспондент «РБК Петербург». Место происшествия все еще оцеплено — транспортное средство изучают следственные органы.
Ранее спасатели достали из затонувшего автобуса девять человек. Из них трое погибли, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти, уточнили в МЧС.
Полиция завела дело по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. МВД сообщило о задержании 44-летнего водителя, он проходит подозреваемым. В компании-перевозчике рассказали, что перед началом работы он прошел необходимое медицинское освидетельствование, автобус был исправен.
Следователи завели еще одно дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
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