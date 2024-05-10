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Новое правительство 2024 ,  
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Путин назначил Мишустина премьером

Сюжет
Новое правительство 2024
Теперь Мишустин должен внести в Госдуму кандидатуры вице-премьеров и министров. Депутаты рассмотрят их в начале следующей недели
Михаил Мишустин&nbsp;и&nbsp;Владимир Путин
Михаил Мишустин и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина главой правительства, ранее сегодня его кандидатуру утвердила Госдума.

Теперь, в соответствии со ст. 112 Конституции, Мишустин должен представить Путину предложения по структуре правительства и внести в Госдуму кандидатуры вице-премьеров и министров (за исключением глав Минобороны, МЧС, МВД, МИД, Минюста — их назначат после обсуждения с Советом Федерации). Новая процедура утверждения состава кабинета проходит впервые после поправок в Основной закон в 2020 году.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров 13 мая, а министров — на следующий день. По данным источников РБК, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может покинуть пост и стать вице-премьером, Денис Мантуров сохранит должность вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг, Николай Шульгинов уйдет с поста министра энергетики. Татьяна Голикова останется вице-премьером по социальным вопросам, Антон Силуанов — министром финансов, а Максим Решетников — главой Минэкономразвития.

Мишустин назвал основные направления работы для нового правительства
Политика
Михаил Мишустин

Мишустин, выступая в Госдуме, назвал основными направлениями работы нового правительства развитие экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровую трансформацию, поддержку народосбережения и семей с детьми, повышение благосостояния граждан, а также сбалансированное развитие регионов. Также среди приоритетов, по словам премьера, — поддержка участников военных действий на Украине и их семей.

Мишустин занимает пост премьера более четырех лет, на этой должности он сменил Дмитрия Медведева, чье правительство ушло в отставку в январе 2020 года. С 2010 года Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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