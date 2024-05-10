RFI узнал, что Украина получила от Франции подлежащие утилизации ракеты

Украина получила партию ракет SCALP с истекающим сроком годности, это позволило французской армии сохранить собственные стратегические запасы. Кремль ранее назвал Париж косвенным участником конфликта Москвы и Киева

Фото: MBDA / ABACAPRESS.COM / Reuters

Франция поставила Украине партию дальнобойных крылатых ракет SCALP с завершающимся сроком хранения, но все еще пригодных к использованию на поле боя в ближайшие дни, сообщает RFI.

Ракеты были поставлены в рамках программы Chrysalide (переводится как «куколка бабочки» или «кокон»), ее запустили вскоре после того как президент Эмманюэль Макрон в январе пообещал передать Украине около 40 SCALP.

Программа получила такое название, поскольку ракеты держали во французских арсеналах в «коконах» — водонепроницаемых упаковках, используемых для защиты и хранения боеприпасов в перспективе их возможного использования. В них хранили два типа снарядов: у первых истекал срок годности, а вторые были непригодны для применения, так как с них сняли детали для использования в других SCALP (впоследствии их восстановили по ускоренной и упрощенной процедуре в трехмесячный срок).

«Это было очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP, хранившиеся в «коконах», в любом случае в перспективе подлежали утилизации», — сказал источник RFI. По его словам, каждая отремонтированная ракета обошлась в «четверть стоимости новой». Собеседник добавил, что схема поставок никак не повлияла «на состояние арсеналов и потребности французской армии».

SCALP-EG — французская версия британской ракеты Storm Shadow. В 1990-х ракету разработали компании Matra и British Aerospace. Затем компания MBDA начала производство в двух вариантах: SCALP для Франции и Storm Shadow для Британии. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,8 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км. Первую партию таких ракет Украина получила от Франции в августе 2023 года.

Российские власти осуждают Запад за военную помощь Украине и требуют прекратить поставки вооружений. В Кремле считают, что Франция уже втянута в конфликт на Украине и косвенно принимает участие в нем.