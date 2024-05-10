Представитель перевозчика рассказал о водителе упавшего в Мойку автобуса

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Водитель упавшего в реку Мойку автобуса перед началом работы прошел необходимое медицинское освидетельствование, рассказал «РБК Петербург» представитель перевозчика ООО «Такси» Роман Юренев.

Ранее в городском комитете по транспорту заявили, что в аварию попал автобус компании ООО «Такси».

«При выполнении маневра [водитель] не справился с управлением, вследствие чего совершил съезд с моста и падение автобуса в воду», — сказал предстатель компании. Он уточнил, что инцидент произошел «на пятом часу работы» водителя. Автобус прошел проверку 7 мая и был полностью исправен, добавил Юренев.

Ранее суды Санкт-Петербурга сообщили, что с января 2022 года компанию «Такси» оштрафовали 23 раза на общую сумму 3,6 млн руб. по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП — осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий. Представитель компании сообщил журналистам, что не располагает такой информацией.

Авария произошла днем 10 мая. По данным МЧС, три человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии клинической смерти. Спасатели начали операцию по подъему автобуса из Мойки.

Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

Полиция завела дело по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. МВД сообщило, что водителя доставили в отдел. По словам представителя перевозчика, он находится в больнице.

СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.