«Обеление» молока потребовало бюджетной добавки

Власти готовы компенсировать производителям расходы на обязательную маркировку молочной продукции

Чтобы избежать дополнительного роста цен на молочные продукты, чиновники готовы частично профинансировать из бюджета переход отрасли на обязательную маркировку продукции. По оценке Минсельхоза, необходимы субсидии на 8,6 млрд руб.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину «для сохранения стоимости молочных продуктов в пределах инфляции» проработать вопрос о дополнительной поддержке производителей готовой молочной продукции в связи с введением обязательной маркировки. Поручение было дано по итогам совещания, состоявшегося 16 февраля, представить предложения ведомства должны до конца месяца, следует из имеющегося у РБК протокола встречи. Представитель вице-премьера подтвердила подлинность документа, но от других комментариев отказалась.

О необходимости такой поддержки на совещании, как указано в протоколе, заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее оценке, молочной отрасли требуется более 8,6 млрд руб., чтобы возместить производителям затраты на покупку оборудования по нанесению и считыванию кодов маркировки. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), в свою очередь, оценил на совещании средний рост стоимости молочной продукции из-за введения маркировки в 4% и поднял вопрос о необходимости скорректировать стоимость кода маркировки для всех категорий молочной продукции.

В Минфине запрос РБК переадресовали в Минсельхоз. В этом министерстве подтвердили, что направили в правительство предложения по дополнительным мерам поддержки производителей готовой молочной продукции, одной из них действительно может быть возмещение производителям из бюджета части прямых затрат на маркировку. Кроме того, для ограничения роста цен на молочную продукцию Минсельхоз, по словам его представителя, считает целесообразным снизить стоимость кода маркировки для всех категорий молочной продукции.

Размер возможной господдержки обсуждается, сообщил гендиректор Союзмолока Артем Белов, не раскрывая деталей переговоров. Год назад, в феврале 2020-го, Союзмолоко оценивало затраты отрасли на введение маркировки в первый год в 61,3 млрд руб., а ежегодные затраты — в 35,2 млрд руб. Эта оценка затем корректировалась, уточнил Белов.

Производители молочных продуктов могут стать первыми, кто получит субсидии в связи с введением маркировки. Оказывать господдержку системе прослеживаемости товаров еще год назад предлагал Минпромторг, который тогда подготовил соответствующий проект постановления правительства. Но пока ни одна из отраслей, где уже введена обязательная маркировка (сейчас она распространяется на шубы, лекарства, табачную продукцию, товары легкой промышленности, духи и туалетную воду, шины и покрышки, а также фотоаппараты), таких субсидий не получала.

Как изменились цены на молочные продукты

Правительство уделяет особое внимание ценам на продовольствие, после того как в декабре 2020 года на подорожание базовых продуктов, в частности сахара, подсолнечного масла, муки и хлебобулочных изделий, обратил внимание Владимир Путин. Для стабилизации цен правительство было вынуждено принять меры: производители и торговые сети согласились до 1 апреля 2021 года ввести предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Правительство задумывалось также о введении регулирования цен на другие продукты, например зерно и макароны, впрочем, ретейлеры просили не расширять список продуктов с фиксированной стоимостью.

Молочные продукты, согласно информации Росстата, в прошлом году подорожали незначительно. В январе 2021 года цены на молоко и молочную продукцию в России выросли на 3,6% по сравнению с январем 2020-го, а сливочное масло подорожало на 4%. В январе этого года 1 л питьевого молока стоил в рознице в среднем 58,9 руб., что лишь на 75 коп. больше, чем годом ранее. В феврале цена выросла до 59 руб. за 1 литр. Сыр подорожал за год на 6%, до 590,4 руб. за 1 кг, в феврале 2021 года цена выросла до 600,5 руб.

Когда начнется маркировка молочных продуктов

Добровольная маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года, но вскоре она станет обязательной. Для отдельных категорий молочных продуктов предусмотрены свои сроки: с 1 июня 2021 года — для сыров и мороженого, с 1 сентября маркируются все молочные продукты со сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря маркировка становится обязательной и для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней, а продажу маркированной продукции начинают фиксировать через кассы.

С декабря 2022 года маркировка станет обязательной для фермеров при продаже через собственную розницу и прямых продажах, а с декабря 2023 года вводится поэкземплярный учет для продукции со сроками хранения более 40 дней.

Накануне введения обязательной маркировки она тестировалась в пилотном режиме: эксперимент начался еще в июле 2019 года и должен был завершиться в феврале 2020 года, но по инициативе Минпромторга его продлили до конца декабря 2020-го. В системе маркировки «Честный знак», по данным ее оператора — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), зарегистрированы почти 10,9 тыс. компаний, в том числе почти 1,2 тыс. производителей, 242 импортера, 1,3 тыс. оптовиков и 9,5 тыс. розничных продавцов.

Производители рассматривали маркировку как альтернативу системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которую разработал Россельхознадзор для «обеления» молочного рынка от фальсификата, но в 2018 году электронная сертификация стала обязательной для сырого молока, а с ноября 2019 года — и для готовой молочной продукции.

Производители молока тогда выступали против введения второй системы контроля за рынком, опасаясь дополнительных затрат. К примеру, французская Danone первоначально согласилась участвовать в эксперименте по маркировке, но осенью 2019 года из него вышла.

Что говорит оператор системы маркировки

ЦРПТ оснований для дополнительных компенсаций молочной отрасли не видит. Затраты молочной отрасли на оснащение производства в связи с введением маркировки составят не более 6 млрд руб., настаивает представитель центра, указывая, что оценка основана на данных пилотного проекта.

Чтобы снизить затраты отрасли, была найдена возможность печатать коды не на производстве, а заранее в типографии, предусмотрели несколько этапов для разной продукции, а фермерам и вовсе дали отсрочку, перечисляет представитель ЦРПТ. Он напоминает, что плата за коды маркировки, которая установлена распоряжением правительства и соглашением о государственно-частном партнерстве, по факту и так дифференцированная — от 0 до 50 коп., из маркировки исключили продукцию для детского и специализированного питания и продукцию весом менее 30 г. Обсуждение «завершилось на площадке правительства перед принятием постановления о маркировке молока», подчеркивает представитель ЦРПТ.