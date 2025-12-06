Сырский назвал неприемлемым отказ Украины от территорий
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Sky News, что для Украины неприемлемо «просто отказаться от территорий» в рамках любого мирного соглашения с Россией.
«Естественно, для нас неприемлемо просто отдать территорию. Что это вообще значит — отдать свою землю? Именно поэтому мы и боремся; чтобы не отдавать свою территорию», — сказал генерал. «Знаете, я даже не позволяю себе рассматривать такой сценарий», — добавил он.
По его словам, боевые действия когда-нибудь завершатся и тогда должен установиться справедливый мир. Главком уверен, что он может быть достигнут лишь в том случае, если боевые действия будут прекращены по нынешней линии фронта, а затем пройдут переговоры «без каких-либо условий».
«В моем понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения», — подчеркнул он. «Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас это неприемлемо», — заявил Сырский.
Генерал дал понять, что ВСУ будут продолжать сражаться, если дипломатические усилия провалятся, и предупредил, что на карту поставлена судьба всей Европы.
На вопрос о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку, Сырский ответил: «Мы очень благодарны нашим американским партнерам и всем нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении всей этой войны оружием и техникой». Он выразил надежду, что они продолжат оказывать поддержку и что европейские партнеры и союзники, в случае необходимости, будут готовы предоставить все необходимое.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили