Сырский назвал неприемлемым отказ Украины от территорий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Sky News, что для Украины неприемлемо «просто отказаться от территорий» в рамках любого мирного соглашения с Россией.

«Естественно, для нас неприемлемо просто отдать территорию. Что это вообще значит — отдать свою землю? Именно поэтому мы и боремся; чтобы не отдавать свою территорию», — сказал генерал. «Знаете, я даже не позволяю себе рассматривать такой сценарий», — добавил он.

По его словам, боевые действия когда-нибудь завершатся и тогда должен установиться справедливый мир. Главком уверен, что он может быть достигнут лишь в том случае, если боевые действия будут прекращены по нынешней линии фронта, а затем пройдут переговоры «без каких-либо условий».

«В моем понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения», — подчеркнул он. «Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас это неприемлемо», — заявил Сырский.

Генерал дал понять, что ВСУ будут продолжать сражаться, если дипломатические усилия провалятся, и предупредил, что на карту поставлена судьба всей Европы.

На вопрос о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку, Сырский ответил: «Мы очень благодарны нашим американским партнерам и всем нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении всей этой войны оружием и техникой». Он выразил надежду, что они продолжат оказывать поддержку и что европейские партнеры и союзники, в случае необходимости, будут готовы предоставить все необходимое.

