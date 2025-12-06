В Ивановской области объявили беспилотную опасность
В Ивановской области объявили беспилотную опасность, сообщает правительство региона со ссылкой на оперштаб.
«Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.
Жителям Ивановской области напомнили, что, в случае обнаружения дронов или их обломков, необходимо передать информацию об этом экстренным службам.
В ночь на 5 декабря средства ПВО отразили атаку 41 дрона на российские регионы.
Большинство беспилотников сбили в Самарской области и Крыму — по девять дронов. Еще восемь уничтожили над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями, один — над Краснодарским краем.
