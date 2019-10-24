Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов

Компания Danone, инициировавшая эксперимент по маркировке молочных продуктов, не стала участвовать в нем из-за финансовой нагрузки. Исследования в рамках подготовки к маркировке, настаивает ее оператор, уже были проведены

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Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году. Об этом рассказал РБК гендиректор российского офиса Danone Чарли Каппетти.

Именно Danone выступила на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме с инициативой провести пилотный проект по маркировке молочных продуктов. Тогда компания подписала соглашение о сотрудничестве с оператором системы маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Стороны сообщали, что в рамках пилота Danone протестирует маркировку на нескольких производственных площадках, чтобы проследить движение продуктов «от завода до прилавка».

Во время пилотного проекта компании могут подготовиться к введению маркировки в комфортном режиме, говорит замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. По его словам, ЦРПТ еще в прошлом году провел с Danone технические исследования и дал рекомендации, какой способ интеграции маркировки будет оптимальным и наименее затратным. По его словам, «каждая компания самостоятельно выбирает, как подготовиться к выполнению требований законодательства».

Маркировка тогда была интересна производителям как альтернатива другой контрольной системе. Молочные компании не хотели, чтобы разработанная Россельхознадзором система «Меркурий», которая отслеживает путь продуктов «от поля до прилавка» с помощью электронных ветеринарных сертификатов, распространилась на готовые молочные продукты. Danone и PepsiCo предупреждали, что из-за необходимости оформлять ветсертификаты себестоимость молочных продуктов может вырасти.

Danone хотела участвовать в пилотном проекте по маркировке, чтобы понять затраты на ее введение, поясняет теперь Каппетти. Но одним из условий было исключение готовой молочной продукции из перечня продуктов, подлежащих электронной ветеринарной сертификации. Правительство сначала пошло навстречу производителям молока: в июне 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что готовая молочная продукция будет выведена из-под действия «Меркурия». Но уже в феврале правительство решило все-таки не делать для молочных продуктов исключение.