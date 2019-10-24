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Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов
Компания Danone, инициировавшая эксперимент по маркировке молочных продуктов, не стала участвовать в нем из-за финансовой нагрузки. Исследования в рамках подготовки к маркировке, настаивает ее оператор, уже были проведены
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году. Об этом рассказал РБК гендиректор российского офиса Danone Чарли Каппетти.

Именно Danone выступила на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме с инициативой провести пилотный проект по маркировке молочных продуктов. Тогда компания подписала соглашение о сотрудничестве с оператором системы маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Стороны сообщали, что в рамках пилота Danone протестирует маркировку на нескольких производственных площадках, чтобы проследить движение продуктов «от завода до прилавка».

Во время пилотного проекта компании могут подготовиться к введению маркировки в комфортном режиме, говорит замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. По его словам, ЦРПТ еще в прошлом году провел с Danone технические исследования и дал рекомендации, какой способ интеграции маркировки будет оптимальным и наименее затратным. По его словам, «каждая компания самостоятельно выбирает, как подготовиться к выполнению требований законодательства».

Маркировка тогда была интересна производителям как альтернатива другой контрольной системе. Молочные компании не хотели, чтобы разработанная Россельхознадзором система «Меркурий», которая отслеживает путь продуктов «от поля до прилавка» с помощью электронных ветеринарных сертификатов, распространилась на готовые молочные продукты. Danone и PepsiCo предупреждали, что из-за необходимости оформлять ветсертификаты себестоимость молочных продуктов может вырасти.

Danone хотела участвовать в пилотном проекте по маркировке, чтобы понять затраты на ее введение, поясняет теперь Каппетти. Но одним из условий было исключение готовой молочной продукции из перечня продуктов, подлежащих электронной ветеринарной сертификации. Правительство сначала пошло навстречу производителям молока: в июне 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что готовая молочная продукция будет выведена из-под действия «Меркурия». Но уже в феврале правительство решило все-таки не делать для молочных продуктов исключение.

С 1 июля 2019 года «Меркурий» отслеживает поступление сырого молока на заводы переработчиков. А с 1 ноября 2019 года система будет контролировать путь готовых молочных продуктов (молоко и сливки в потребительской упаковке, йогурт, кефир, творог и другие готовые молочные продукты) до потребителя.

Но параллельно правительство не отказалось от идеи ввести для молочных продуктов маркировку. С 15 июля в отрасли стартовал эксперимент по маркировке, который продлится до 29 февраля 2020 года.

При этом в сентябре, еще до завершения эксперимента и его результатов, госкомиссия по противодействию контрафакту одобрила включение молочных продуктов в утвержденный правительством перечень маркируемых товаров. Распоряжение, согласно которому обязательная маркировка молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года, уже подготовлено, говорил в сентябре источник РБК.

Danone поддерживает усилия правительства по борьбе с фальсификатом, подчеркивает Каппетти. Но обсуждение системы маркировки, которая может быть внедрена в дополнение к «Меркурию», вызывает у компании большие опасения: по словам Каппетти, «это будет двойная технологическая и финансовая нагрузка, которую ни один бизнес не в состоянии понести».

Эта нагрузка будет заложена в цену и в конечном итоге все равно ляжет на плечи потребителей, добавил Каппетти. В Союзмолоке оценивали, что единовременные затраты производителей на маркировку могут составить около 25 млрд руб., а дополнительные ежегодные затраты — еще 20 млрд руб.

«Если правительство приняло решение внедрить систему «Меркурий», мы с этим согласны и выполняем. Но мы считаем, что будет неправильно нагружать одну категорию двумя системами прослеживаемости», — заявил глава Danone в России.

Кроме этого, вопросы у молочной отрасли вызывает и стоимость самой услуги по маркировке. Штрих-код, которым маркируется каждая единица выпущенного товара, стоит 50 копеек, указывает Каппетти. Столько же стоит штрихкод для маркировки шуб и сигарет, но доля этих затрат в стоимости пакета молока и других молочных продуктов, которые россияне покупают каждый день, будет, по мнению Danone, выше.

«Устранение нелегального оборота на молочном рынке после введения маркировки должно увеличить прибыль легальных производителей на 3% и снизить заводские отпускные цены на 1,4%, тем самым продукция для покупателей тоже должна подешеветь», — возражает Реваз Юсупов.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: маркировка, молочные продукты, Danone
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