Глава ЕК и Мерц не добились согласия Бельгии на изъятие активов России

Фон дер Ляйен и Мерц не добились согласия Бельгии на изъятие активов России

Фон дер Ляйен и канцлер Германии провели встречу с премьером Бельгии Бартом Де Вевером. Они договорились продолжить обсуждения для достижения консенсуса на саммите 18 декабря

Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом Де Вевером по вопросу Украины и замороженных российских активов не привела к согласию. Об этом фон дер Ляйен сообщила в Х.

«Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря», — написала она.

Стороны, однако, признали срочность ситуации и необходимость финансовой поддержки Киева «для европейской безопасности». По словам главы ЕК, вопрос использования российских активов должен быть урегулирован так, чтобы «все европейские государства несли одинаковый риск».

Еврокомиссия 3 декабря одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет российских активов, который будет утвержден «квалифицированным большинством голосов» и не требует согласия всех членов ЕС. Как узнало Politico, предлагается выделить Киеву €165 млрд: €25 млрд на счетах частных банков стран евроблока и €140 млрд в бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится большая часть российских активов.

Брюссель продолжает выступать против «репарационного кредита», предупреждая о возможных репутационных последствиях. Против плана также высказались Euroclear и Европейский центральный банк — его глава Кристин Лагард заявила, что юридическое и финансовое обоснование изъятия выглядит «обоснованным с натяжкой».

Москва ранее предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.