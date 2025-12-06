 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадыров пригрозил Украине жестким ответом после атаки на «Грозный-Сити»

Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Украине жестким ответом после удара по высоткам в центре Грозного. Об этом он заявил в телеграм-канале.

«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жесткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!» — написал Кадыров.

По его словам, атака на Грозный «абсолютно не имеет никакого тактического смысла и ни малейшей логики», чеченцев «никакими ударами и взрывами не испугать». Он сообщил, что жертв в результате удара нет, а здание пообещал отремонтировать.

Вечером Кадыров сообщил, что одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» было атаковано БПЛА.

Материал дополняется

Персоны
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
