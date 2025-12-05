Задержанного у Госдумы «иноагента по приколу» арестовали на 15 суток
Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Марату Никандрову (внесен в реестр иноагентов) по обвинению в неповиновении полиции, сообщает пресс-служба столичных судов.
Аналогичное наказание получили Ратмир Клипиков и Василий Краснов. Всех троих признали виновными в «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» — ч. 1 ст. 19.3 КоАП России.
Никандрова задержали во время пикета в защиту парка «Лосиный остров» у здания Госдумы. Вместе с ним были задержаны Краснов и Клипиков, которые снимали происходящее. Об этом сообщил «Штаб кандидатов», с которым сотрудничает Клипиков.
Никандрова признали иноагентом в декабре 2023 года. Незадолго до этого он сам написал заявление в Минюст с просьбой внести его в реестр, тогда Никандров объяснил, что сделал это «по приколу».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили