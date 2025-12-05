 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Задержанного у Госдумы «иноагента по приколу» арестовали на 15 суток

Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Марату Никандрову (внесен в реестр иноагентов) по обвинению в неповиновении полиции, сообщает пресс-служба столичных судов.

Аналогичное наказание получили Ратмир Клипиков и Василий Краснов. Всех троих признали виновными в «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» — ч. 1 ст. 19.3 КоАП России.

Никандрова задержали во время пикета в защиту парка «Лосиный остров» у здания Госдумы. Вместе с ним были задержаны Краснов и Клипиков, которые снимали происходящее. Об этом сообщил «Штаб кандидатов», с которым сотрудничает Клипиков.

В список иноагентов внесли Баунова, Кураева и создателя «Масяни»
Политика
Олег Куваев

Никандрова признали иноагентом в декабре 2023 года. Незадолго до этого он сам написал заявление в Минюст с просьбой внести его в реестр, тогда Никандров объяснил, что сделал это «по приколу».

