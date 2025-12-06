 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Вартанян назвал условие досрочной победы Яна над Двалишвили в UFC

Вартанян спрогнозировал, при каком условии Ян сможет победить Двалишвили в UFC
Боец MMA посоветовал Петру Яну сохранять динамику и не застаиваться после завершения комбинации
Мераб Двалишвили (слева) и Петр Ян (справа)
Мераб Двалишвили (слева) и Петр Ян (справа) (Фото: Global Look Press)

Российский боец Петр Ян может победить грузина Мераба Двалишвили, если будет четко следовать своему плану и реализует все свои заготовки. Такое мнение «РБК Спорт» высказал российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян.

В ночь на 7 декабря на турнире UFC 323 состоится титульный бой в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и действующим чемпионом, грузином Мерабом Двалишвили. Ориентировочное начало главного карда — 6:00 по московскому времени.

«Двалишвили в лучшей форме, потому что у него есть череда побед. Сейчас он на пике, у него большая боксерская практика. И, конечно же, он фаворит. Петру нужно двигаться, нужно 100% не застаиваться после комбинации — за счет чего Ян и переводил Мераба в прошлом бою. Если он (Ян) будет следовать четко плану и реализует все свои заготовки, то вполне может закончить бой досрочно», — сказал Вартанян «РБК Спорт».

Петр Ян владел чемпионским титулом UFC в легчайшем весе с июля 2020 года по март 2021 года. Мераб Двалишвили, ставший чемпионом в сентябре 2024 года, успешно защитил титул трижды.

Поединок станет реваншем после их первой встречи в марте 2023 года, где Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.

32-летний Петр Ян имеет 19 побед и пять поражений в MMA.

34-летний Мераб Двалишвили, занимающий третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, подходит к бою с 21 победой и четырьмя поражениями в смешанных единоборствах.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
смешанные единоборства (ММА) UFC Петр Ян бой титул Мераб Двалишвили
