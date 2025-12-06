Вартанян назвал условие досрочной победы Яна над Двалишвили в UFC
Российский боец Петр Ян может победить грузина Мераба Двалишвили, если будет четко следовать своему плану и реализует все свои заготовки. Такое мнение «РБК Спорт» высказал российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян.
В ночь на 7 декабря на турнире UFC 323 состоится титульный бой в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и действующим чемпионом, грузином Мерабом Двалишвили. Ориентировочное начало главного карда — 6:00 по московскому времени.
«Двалишвили в лучшей форме, потому что у него есть череда побед. Сейчас он на пике, у него большая боксерская практика. И, конечно же, он фаворит. Петру нужно двигаться, нужно 100% не застаиваться после комбинации — за счет чего Ян и переводил Мераба в прошлом бою. Если он (Ян) будет следовать четко плану и реализует все свои заготовки, то вполне может закончить бой досрочно», — сказал Вартанян «РБК Спорт».
Петр Ян владел чемпионским титулом UFC в легчайшем весе с июля 2020 года по март 2021 года. Мераб Двалишвили, ставший чемпионом в сентябре 2024 года, успешно защитил титул трижды.
Поединок станет реваншем после их первой встречи в марте 2023 года, где Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.
32-летний Петр Ян имеет 19 побед и пять поражений в MMA.
34-летний Мераб Двалишвили, занимающий третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, подходит к бою с 21 победой и четырьмя поражениями в смешанных единоборствах.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили