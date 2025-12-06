Госдеп сообщил о переговорах Уиткоффа и Кушнера с украинцами
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели конструктивные переговоры с украинцами о продвижении к миру, сообщил Госдепартамент.
Там заявили, что в течение двух дней Уиткофф и Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба генералом Андреем Гнатовым «для конструктивных дискуссий о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине».
В частности, стороны обсудили итоги встречи Уиткоффа и Кушнера с российскими властями и шаги по прекращению конфликта.
«Американцы и украинцы также согласовали рамки мер безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира», — говорится в сообщении.
Вашингтон и Киев согласились, что «реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру», отметили в Госдепе.
Глава украинской делегации Умеров подтвердил, что приоритетом для Киева является достижение мира, который защитит независимость и суверенитет страны, обеспечит безопасность Украины и «создаст прочную основу для процветающего демократического будущего».
Украина и США условились продолжить консультации в субботу, 6 декабря.
Материал дополняется
