Политика⁠,
0

Госдеп сообщил о переговорах Уиткоффа и Кушнера с украинцами

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели конструктивные переговоры с украинцами о продвижении к миру, сообщил Госдепартамент.

Там заявили, что в течение двух дней Уиткофф и Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба генералом Андреем Гнатовым «для конструктивных дискуссий о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине».

В частности, стороны обсудили итоги встречи Уиткоффа и Кушнера с российскими властями и шаги по прекращению конфликта.

«Американцы и украинцы также согласовали рамки мер безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира», — говорится в сообщении.

Вашингтон и Киев согласились, что «реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру», отметили в Госдепе.

Глава украинской делегации Умеров подтвердил, что приоритетом для Киева является достижение мира, который защитит независимость и суверенитет страны, обеспечит безопасность Украины и «создаст прочную основу для процветающего демократического будущего».

Украина и США условились продолжить консультации в субботу, 6 декабря.

Материал дополняется

Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 02:41 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 02:41
В Киеве, Чернигове и Днепре прогремели взрывы Политика, 02:48
Глава ЕК и Мерц не добились согласия Бельгии на изъятие активов России Политика, 02:27
Госдеп сообщил о переговорах Уиткоффа и Кушнера с украинцами Политика, 02:00
Актера из сериала «Эмили в Париже» арестовали в Японии из-за экстази Общество, 01:46
Убившим добровольца из США и военкора Sputnik запросили до 15 лет Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В пригороде Воронежа обломки дрона повредили ЛЭП Политика, 00:58
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Кадыров призвал украинцев выступить против действий Киева Политика, 00:54
Болгария начала спасать атакованный в Черном море танкер Kairos Политика, 00:39
В Ивановской области объявили беспилотную опасность Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Кадыров пригрозил Украине жестким ответом после атаки на «Грозный-Сити» Политика, 00:10
Вартанян назвал условие досрочной победы Яна над Двалишвили в UFC Спорт, 00:05
Бундестаг отклонил резолюции по активам России и ядерным сделкам Политика, 00:04