В Киеве, Чернигове и Днепре прогремели взрывы
В Киеве раздались взрывы, сообщает «РБК Украина». Об этом также пишет «Укрінформ». По данным областной военной администрации, в регионе работает ПВО.
«Суспільне» и «РБК Украина» пишут о взрывах в Чернигове и Днепре. Согласно данным онлайн-карты оповещений, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Неделей ранее в Киеве после взрывов без электричества остались более 500 тыс. потребителей, в Киевской области — более 100 тыс., в Харьковской — почти 8 тыс. абонентов.
По данным украинского Минэнерго, атака затронула объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
