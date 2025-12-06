 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве, Чернигове и Днепре прогремели взрывы

В Киеве, Чернигове и Днепре прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве раздались взрывы, сообщает «РБК Украина». Об этом также пишет «Укрінформ». По данным областной военной администрации, в регионе работает ПВО.

«Суспільне» и «РБК Украина» пишут о взрывах в Чернигове и Днепре. Согласно данным онлайн-карты оповещений, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Часть Киева осталась без света на фоне повторных взрывов
Политика

Неделей ранее в Киеве после взрывов без электричества остались более 500 тыс. потребителей, в Киевской области — более 100 тыс., в Харьковской — почти 8 тыс. абонентов.

По данным украинского Минэнерго, атака затронула объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Полина Дуганова
взрывы Киев Чернигов Днепр Воздушная тревога
