Общество⁠,
0

Актера из сериала «Эмили в Париже» арестовали в Японии из-за экстази

Актера из сериала «Эмили в Париже» Харриса арестовали в Японии из-за экстази

Актера и сценариста Джереми О. Харриса, известного по роли Грегори Эллиота Дюпре в сериале «Эмили в Париже», арестовали в Японии по подозрению во ввозе наркотиков в страну, сообщает The New York Times.

Мужчину заключили под стражу 16 ноября, когда Харрис прибыл с Тайваня на японский остров Окинава. Таможенники аэропорта Наха обнаружили в его ручной клади 780 мг экстази.

Издание отмечает, что в Японии действуют строгие правила в отношении наркотиков — Харрису грозит до семи лет лишения свободы. Власти японского города Томигусуку при этом не уточнили, были ли предъявлены актеру обвинения.

Харрис, помимо ленты «Эмили в Париже», известен ролями в сериале «Сплетница» и фильме «Нежный Восток». В 2020 году его драма «Игра в раба» (Slave Play) получила 12 номинаций на театральную премию «Тони».

Рэперу Obe1Kanobe дали 8 лет за парник для выращивания наркотиков
Общество
Фото:Прокуратура Московской области

В конце августа во время досмотра в аэропорту Домодедово у актрисы Аглаи Тарасовой нашли вейп с гашишным маслом, которое в России запрещено к ввозу. Артистка заявила, что вейп с маслом ей «на пробу» подарил друг, и она предполагала, что там могут быть «незначительные каннабисные значения».

В результате суд признал Тарасову виновной и назначил ей три года условно с учетом смягчающих обстоятельств.

Полина Дуганова
наркотики Япония арест актер сериалы
