В Рязани упали обломки беспилотников
В нескольких районах Рязани упали обломки беспилотников, сообщил губернатор области Павел Малков.
По его словам, ПВО над территорией региона сбила дроны.
«Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб», — написал он.
В ночь на 4 декабря ПВО над Рязанской областью сбила два дрона. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщал губернатор.
В ночь на 29 ноября над регионом было уничтожено 11 беспилотников. Обломки упали в нескольких районах области. Пострадавших и повреждения гражданской инфраструктуры нет, говорил Малков.
