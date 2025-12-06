 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Рязани упали обломки беспилотников

Губернатор Малков: в Рязани упали обломки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадавших и серьезных повреждений нет, уточнил губернатор Павел Малков

В нескольких районах Рязани упали обломки беспилотников, сообщил губернатор области Павел Малков.

По его словам, ПВО над территорией региона сбила дроны.

«Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб», — написал он.

Военные перехватили летевший на Москву беспилотник
Политика

В ночь на 4 декабря ПВО над Рязанской областью сбила два дрона. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщал губернатор.

В ночь на 29 ноября над регионом было уничтожено 11 беспилотников. Обломки упали в нескольких районах области. Пострадавших и повреждения гражданской инфраструктуры нет, говорил Малков.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Рязанская область Павел Малков беспилотники Рязань
