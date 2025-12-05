Дрон атаковал машину председателя избиркома Белгородской области
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль председателя избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева, сообщает оперштаб региона в телеграм-канале.
Удар был нанесен в ходе рабочей поездки Лазарева в поселок Борисовка Борисовского округа.
«К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности — рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство», — говорится в сообщении. По данным оперштаба, машина получила серьезные повреждения.
Вечером 5 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о другой атаке. Инцидент также произошел в поселке Борисовка, где во время поездки пострадал глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа Валерий Борисенко.
Он, по словам губернатора, получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили