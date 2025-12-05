 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Дрон атаковал машину председателя избиркома Белгородской области

Дрон атаковал машину председателя избиркома Белгородской области Лазарева
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль председателя избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева, сообщает оперштаб региона в телеграм-канале.

Удар был нанесен в ходе рабочей поездки Лазарева в поселок Борисовка Борисовского округа.

«К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности — рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство», — говорится в сообщении. По данным оперштаба, машина получила серьезные повреждения.

Над Саратовской областью сбили беспилотники
Политика

Вечером 5 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о другой атаке. Инцидент также произошел в поселке Борисовка, где во время поездки пострадал глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа Валерий Борисенко.

Он, по словам губернатора, получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча.

Теги
Полина Дуганова
Белгородская область атака дронов беспилотники БПЛА
