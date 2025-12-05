Дрон атаковал машину председателя избиркома Белгородской области

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль председателя избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева, сообщает оперштаб региона в телеграм-канале.

Удар был нанесен в ходе рабочей поездки Лазарева в поселок Борисовка Борисовского округа.

«К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности — рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство», — говорится в сообщении. По данным оперштаба, машина получила серьезные повреждения.

Вечером 5 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о другой атаке. Инцидент также произошел в поселке Борисовка, где во время поездки пострадал глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа Валерий Борисенко.

Он, по словам губернатора, получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча.