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Бизнес ,  
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Правительство установило сроки эксперимента по маркировке пива

Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

В России эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольной продукции пройдет с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Провести с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке», — говорится в документе.

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Фото:Regis Duvignau / Reuters

Руководитель управления подакцизных товарных групп единого оператора системы маркировки ЦРПТ Ян Витров заявил, что заявку на участие в эксперименте подали более 40 компаний. Поскольку среднее время подготовки маркированной продукции занимает от четырех до девяти месяцев, ее выпуск не начнется раньше сентября.

Витров пояснил, что во время пробного периода производители смогут лучше подготовиться к введению обязательной маркировки. «Чем раньше участники оборота включаются в эксперимент, тем более спокойно проходит переход на новые бизнес-процессы. Когда начинать, каждый решает сам, главное — быть готовым к дню запуска обязательной маркировки. Опыт других отраслей показывает, что откладывать не стоит», — передала его слова РБК пресс-служба ЦРПТ.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

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В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ввести обязательную маркировку пива, а позже и всей алкогольной продукции в системе «Честный знак». Он объяснил, что данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату.

Что такое «Честный знак»

В России система прослеживаемости товаров от производителя до продавца «Честный знак» действует на многих рынках. Маркировка уже стала обязательной для меховых изделий, лекарств, обуви и табака. Маркировать их обязаны производители, импортеры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной торговли, включая аптеки и медицинские организации.

Товары маркируются двумерным кодом в формате Data Matrix, это дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж. Покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».

Систему сплошной маркировки товаров в России планируется создать к 2024 году.

Единый оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому, был утвержден в 2017 году.

По данным ЦРПТ, сегодня количество эмитированных кодов уже достигает почти 20 млрд, в системе зарегистрировано 270 тыс. компаний. Стоимость одного кода для компаний составляет 50 коп.

Представители алкогольного рынка негативно оценивали инициативу с маркировкой. Так, директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов заявил, что пивная продукция итак полностью прослеживается от завода до магазина при помощи ЕГАИС. «Мы не видим необходимости в дублирующей системе прослеживания. Тем более что она потребует от нас капитальных затрат на оборудование и наем персонала, что существенно увеличит себестоимость продукции и цену на полке», — пояснил Болматов.

Он также не согласился с мнением Мантурова насчет количества фальсификата в данной области. По оценкам Болматова, основная доля нарушений на российском рынке пива приходится на разливную продукцию, которой маркировка никак не коснется.

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