Правительство установило сроки эксперимента по маркировке пива

Витров пояснил, что во время пробного периода производители смогут лучше подготовиться к введению обязательной маркировки. «Чем раньше участники оборота включаются в эксперимент, тем более спокойно проходит переход на новые бизнес-процессы. Когда начинать, каждый решает сам, главное — быть готовым к дню запуска обязательной маркировки. Опыт других отраслей показывает, что откладывать не стоит», — передала его слова РБК пресс-служба ЦРПТ.
В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ввести обязательную маркировку пива, а позже и всей алкогольной продукции в системе «Честный знак». Он объяснил, что данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату.
Что такое «Честный знак»
В России система прослеживаемости товаров от производителя до продавца «Честный знак» действует на многих рынках. Маркировка уже стала обязательной для меховых изделий, лекарств, обуви и табака. Маркировать их обязаны производители, импортеры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной торговли, включая аптеки и медицинские организации.
Товары маркируются двумерным кодом в формате Data Matrix, это дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж. Покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».
Систему сплошной маркировки товаров в России планируется создать к 2024 году.
Единый оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому, был утвержден в 2017 году.
По данным ЦРПТ, сегодня количество эмитированных кодов уже достигает почти 20 млрд, в системе зарегистрировано 270 тыс. компаний. Стоимость одного кода для компаний составляет 50 коп.
Представители алкогольного рынка негативно оценивали инициативу с маркировкой. Так, директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов заявил, что пивная продукция итак полностью прослеживается от завода до магазина при помощи ЕГАИС. «Мы не видим необходимости в дублирующей системе прослеживания. Тем более что она потребует от нас капитальных затрат на оборудование и наем персонала, что существенно увеличит себестоимость продукции и цену на полке», — пояснил Болматов.
Он также не согласился с мнением Мантурова насчет количества фальсификата в данной области. По оценкам Болматова, основная доля нарушений на российском рынке пива приходится на разливную продукцию, которой маркировка никак не коснется.