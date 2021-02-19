Правительство установило сроки эксперимента по маркировке пива

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В России эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольной продукции пройдет с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Провести с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке», — говорится в документе.

Руководитель управления подакцизных товарных групп единого оператора системы маркировки ЦРПТ Ян Витров заявил, что заявку на участие в эксперименте подали более 40 компаний. Поскольку среднее время подготовки маркированной продукции занимает от четырех до девяти месяцев, ее выпуск не начнется раньше сентября.