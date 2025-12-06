 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадыров призвал украинцев выступить против действий Киева

Кадыров после атаки на Грозный призвал украинцев выступить против действий Киева
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне атаки беспилотников на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» призвал жителей Украины выступить против действий Киева.

«Народ Украины, вы куда смотрите? Поодиночке вас растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. <...> Поэтому выходите и скажите свое слово. <...>. Будьте осторожными, а то вы потеряете свою нацию полностью», — сказал он в видеообращении.

Кадыров обратился к ВСУ и призвал встретиться «лицом к лицу»
Политика
Рамзан Кадыров

Об атаке дронов на «Грозный-Сити» Кадыров сообщил вечером 5 декабря. В результате налета, по словам главы республики, никто не пострадал. Поврежденное здание он пообещал быстро восстановить.

Кадыров также пригрозил Украине жесткими ответными мерами. «Мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!» — заявил он.

Полина Дуганова
атака дронов Чечня Грозный Рамзан Кадыров беспилотники Украина
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
