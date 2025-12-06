Кадыров призвал украинцев выступить против действий Киева
Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне атаки беспилотников на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» призвал жителей Украины выступить против действий Киева.
«Народ Украины, вы куда смотрите? Поодиночке вас растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. <...> Поэтому выходите и скажите свое слово. <...>. Будьте осторожными, а то вы потеряете свою нацию полностью», — сказал он в видеообращении.
Об атаке дронов на «Грозный-Сити» Кадыров сообщил вечером 5 декабря. В результате налета, по словам главы республики, никто не пострадал. Поврежденное здание он пообещал быстро восстановить.
Кадыров также пригрозил Украине жесткими ответными мерами. «Мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!» — заявил он.
