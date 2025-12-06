В Ирландии начали расследование пролета дронов близ самолета Зеленского
В Ирландии начали официальное расследование по факту появления неизвестных дронов в ночь визита президента Украины Владимира Зеленского в Дублин, сообщает The Journal.
Расследованием занимается Специальное детективное подразделение, отвечающее за внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, в ходе работы предполагаются консультации с международными партнерами. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин отметил, безопасность визита была «особенно хорошо» обеспечена, но подчеркнул, что в последние месяцы беспилотники стали появляться в воздушном пространстве и других европейских стран.
Мартин добавил, что Ирландия будет обмениваться опытом с другими членами ЕС и «проведет обзор», посвященный проблеме дронов. Он также отказался комментировать возможную причастность России до завершения расследования.
4 декабря Journal со ссылкой на источники сообщил, что четыре неопознанных дрона были замечены рядом с самолетом Зеленского перед посадкой в Дублинском аэропорту. Вскоре инцидент подтвердил Киев.
После пролета рядом с самолетом украинского президента беспилотники некоторое время находились над кораблем ВМС Ирландии, заранее размещенным секретном порядке в море. Власти не применяли ПВО.
Ранее в нескольких странах были зафиксированы инциденты с дронами. В частности, из-за этого закрывали аэропорты в Брюсселе и Копенгагене, а в Польше и Румынии в воздух поднимались истребители. Некоторые страны обвиняли в причастности к произошедшему Россию.
В конце сентября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО. В Кремле появление дронов в небе над Европой назвали странным, а обвинения безосновательными.
