Бундестаг отклонил резолюции по активам России и ядерным сделкам

Бундестаг отклонил два предложения фракции «Союз-90»/«зеленые», касающихся России. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

За первое под названием «Передать Украине все замороженные российские государственные активы» проголосовали 77 депутатов, отклонили 455. Воздержались 53. Второе под названием «Укрепить безопасность — остановить российские ядерные сделки на заводе тепловыделяющих элементов в Лингене» поддержали 130 парламентариев, 453 выступили против.

Речь идет о заводе компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) по выпуску тепловыделяющих сборок в Лингене. Эта компания является «дочкой» французской Framatome. «На предприятии ANF в Лингене (Нижняя Саксония) компания Framatome при участии российской дочерней компании «Росатома» «ТВЭЛ» планирует производить специальные тепловыделяющие элементы для стареющих советских реакторов, в том числе в Восточной Центральной Европе», говорится в резолюции «Союз-90»/«зеленые»

