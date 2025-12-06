 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бундестаг отклонил резолюции по активам России и ядерным сделкам

Бундестаг отклонил два предложения фракции «Союз-90»/«зеленые», касающихся России. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

За первое под названием «Передать Украине все замороженные российские государственные активы» проголосовали 77 депутатов, отклонили 455. Воздержались 53. Второе под названием «Укрепить безопасность — остановить российские ядерные сделки на заводе тепловыделяющих элементов в Лингене» поддержали 130 парламентариев, 453 выступили против.

Речь идет о заводе компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) по выпуску тепловыделяющих сборок в Лингене. Эта компания является «дочкой» французской Framatome. «На предприятии ANF в Лингене (Нижняя Саксония) компания Framatome при участии российской дочерней компании «Росатома» «ТВЭЛ» планирует производить специальные тепловыделяющие элементы для стареющих советских реакторов, в том числе в Восточной Центральной Европе», говорится в резолюции «Союз-90»/«зеленые»

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 01:01 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 01:01
Убившим добровольца из США и военкора Sputnik запросили до 15 лет Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В пригороде Воронежа обломки дрона повредили ЛЭП Политика, 00:58
Кадыров призвал украинцев выступить против действий Киева Политика, 00:54
Болгария начала спасать атакованный в Черном море танкер Kairos Политика, 00:39
В Ивановской области объявили беспилотную опасность Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Кадыров пригрозил Украине жестким ответом после атаки на «Грозный-Сити» Политика, 00:10
Вартанян назвал условие досрочной победы Яна над Двалишвили в UFC Спорт, 00:05
Бундестаг отклонил резолюции по активам России и ядерным сделкам Политика, 00:04
Задержанного у Госдумы «иноагента по приколу» арестовали на 15 суток Политика, 05 дек, 23:58
Дрон атаковал машину председателя избиркома Белгородской области Политика, 05 дек, 23:41
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 05 дек, 23:30
Большой театр анонсировал старт продаж на январские показы «Щелкунчика» Общество, 05 дек, 23:24