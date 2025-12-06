Убившим добровольца из США и военкора Sputnik Рассела Бентли запросили до 15 лет

Убившим добровольца из США и военкора Sputnik запросили до 15 лет

Обвинение просит приговорить майора Вансяцкого к 15 годам лишения свободы, старших лейтенантов Агальцева и Иорданова — к 14 и 13 годам соответственно, а капитана Бажина — к 1,5 года

Прокурор в ходе прений сторон запросил военнослужащим из 5-й мотострелковой бригады, убившим добровольца из США и военкора Sputnik Рассела Бентли, до 15 лет лишения свободы, сообщили РБК источники, знакомые с ходом судебного процесса.

Обвинение просит приговорить майора Виталия Вансяцкого к 15 годам лишения свободы, старшего лейтенанта Владислава Агальцева — 14, старшего лейтенанта Андрея Иорданова — 13, а капитана Владимира Бажина — 1,5 года, рассказали собеседники РБК.

Донецкий гарнизонный военный суд огласит приговор 8 декабря в 10:30. Процесс проходит в закрытом режиме.

Бентли было 63 года. В 2014 году он присоединился к ополчению ДНР, где ему присвоили позывной Техас. Американец получил российское гражданство и сотрудничал с новостным агентством Sputnik (входит в группу «Россия сегодня»). Бентли снимал репортажи в основном для американской аудитории о событиях на Украине. В апреле 2024 года военкор пропал. Позже главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что Бентли погиб в Донецке.

По версии следствия, к американцу «применили физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть», затем подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с его телом.

Российским военным Вансяцкому, Агальцеву, Бажину и Иорданову, в зависимости от роли каждого, были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, совершенном с применением пыток и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 5 ст. 286 УК), надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК), а также в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 УК).