 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0
Эксклюзив

Убившим добровольца из США и военкора Sputnik запросили до 15 лет

Убившим добровольца из США и военкора Sputnik Рассела Бентли запросили до 15 лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Обвинение просит приговорить майора Вансяцкого к 15 годам лишения свободы, старших лейтенантов Агальцева и Иорданова — к 14 и 13 годам соответственно, а капитана Бажина — к 1,5 года

Прокурор в ходе прений сторон запросил военнослужащим из 5-й мотострелковой бригады, убившим добровольца из США и военкора Sputnik Рассела Бентли, до 15 лет лишения свободы, сообщили РБК источники, знакомые с ходом судебного процесса.

Обвинение просит приговорить майора Виталия Вансяцкого к 15 годам лишения свободы, старшего лейтенанта Владислава Агальцева — 14, старшего лейтенанта Андрея Иорданова — 13, а капитана Владимира Бажина — 1,5 года, рассказали собеседники РБК.

Донецкий гарнизонный военный суд огласит приговор 8 декабря в 10:30. Процесс проходит в закрытом режиме.

Украинца приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство россиянки в Перу
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Бентли было 63 года. В 2014 году он присоединился к ополчению ДНР, где ему присвоили позывной Техас. Американец получил российское гражданство и сотрудничал с новостным агентством Sputnik (входит в группу «Россия сегодня»). Бентли снимал репортажи в основном для американской аудитории о событиях на Украине.

В апреле 2024 года военкор пропал. Позже главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что Бентли погиб в Донецке.

По версии следствия, к американцу «применили физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть», затем подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с его телом.

Российским военным Вансяцкому, Агальцеву, Бажину и Иорданову, в зависимости от роли каждого, были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, совершенном с применением пыток и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 5 ст. 286 УК), надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК), а также в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 УК).

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Елена Чернышова
Sputnik приговор Военкор убийство американец российские военные
Материалы по теме
Суд снова приговорил капитана МВД к семи годам за «фейки» в разговорах
Общество
Верховный суд оставил без изменений приговор Никите Журавелю
Политика
Исполнителя убийства генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 01:11 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 01:11
Убившим добровольца из США и военкора Sputnik запросили до 15 лет Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В пригороде Воронежа обломки дрона повредили ЛЭП Политика, 00:58
Кадыров призвал украинцев выступить против действий Киева Политика, 00:54
Болгария начала спасать атакованный в Черном море танкер Kairos Политика, 00:39
В Ивановской области объявили беспилотную опасность Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Кадыров пригрозил Украине жестким ответом после атаки на «Грозный-Сити» Политика, 00:10
Вартанян назвал условие досрочной победы Яна над Двалишвили в UFC Спорт, 00:05
Бундестаг отклонил резолюции по активам России и ядерным сделкам Политика, 00:04
Задержанного у Госдумы «иноагента по приколу» арестовали на 15 суток Политика, 05 дек, 23:58
Дрон атаковал машину председателя избиркома Белгородской области Политика, 05 дек, 23:41
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 05 дек, 23:30
Большой театр анонсировал старт продаж на январские показы «Щелкунчика» Общество, 05 дек, 23:24