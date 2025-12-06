Убившим добровольца из США и военкора Sputnik запросили до 15 лет
Прокурор в ходе прений сторон запросил военнослужащим из 5-й мотострелковой бригады, убившим добровольца из США и военкора Sputnik Рассела Бентли, до 15 лет лишения свободы, сообщили РБК источники, знакомые с ходом судебного процесса.
Обвинение просит приговорить майора Виталия Вансяцкого к 15 годам лишения свободы, старшего лейтенанта Владислава Агальцева — 14, старшего лейтенанта Андрея Иорданова — 13, а капитана Владимира Бажина — 1,5 года, рассказали собеседники РБК.
Донецкий гарнизонный военный суд огласит приговор 8 декабря в 10:30. Процесс проходит в закрытом режиме.
Бентли было 63 года. В 2014 году он присоединился к ополчению ДНР, где ему присвоили позывной Техас. Американец получил российское гражданство и сотрудничал с новостным агентством Sputnik (входит в группу «Россия сегодня»). Бентли снимал репортажи в основном для американской аудитории о событиях на Украине.
В апреле 2024 года военкор пропал. Позже главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что Бентли погиб в Донецке.
По версии следствия, к американцу «применили физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть», затем подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с его телом.
Российским военным Вансяцкому, Агальцеву, Бажину и Иорданову, в зависимости от роли каждого, были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, совершенном с применением пыток и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 5 ст. 286 УК), надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК), а также в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 УК).
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили