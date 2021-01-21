Ретейлеры не увидели нужды в расширении фиксированных цен на продукты

После того, как стало известно, что Минсельхоз не исключает введения предельных цен на зерно и макароны по аналогии с сахаром и маслом, ретейлеры заявили, что необходимости в расширения списка продуктов с фиксированными ценами нет

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сформулировала позицию по списку товаров, на которые установлены фиксированные цены (есть у РБК). В ассоциации, которая объединяет крупнейшие торговые сети, сочли, что расширение списка таких товаров не требуется.

В АКОРТ входят 26 крупнейших розничных торговых сетей, в том числе Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Азбука Вкуса», «Ашан», «Магнит» и другие.

«С учетом полученного опыта и проводимой со стороны профильных министерств и ведомств активной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями, АКОРТ не наблюдает рисков возможного расширения режима государственного регулирования цен на другую продовольственную продукцию. Запасы продукции в крупнейших торговых сетях АКОРТ по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса», — говорится в документе.

Сейчас в России установлены фиксированные предельные отпускные цены на два социально значимых товаров — сахар и подсолнечное масло. Решение об этом было принято в связи с быстрым ростом цен на эти продукты. Согласно данным Росстата, сахар стал наиболее подорожавшим продуктом в 2020 году — его цена увеличилась почти на 65% за 12 месяцев. Подсолнечное масло находится на втором месте по росту цены — 25,9% за год.