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Бизнес ,  
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Ретейлеры не увидели нужды в расширении фиксированных цен на продукты

После того, как стало известно, что Минсельхоз не исключает введения предельных цен на зерно и макароны по аналогии с сахаром и маслом, ретейлеры заявили, что необходимости в расширения списка продуктов с фиксированными ценами нет
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сформулировала позицию по списку товаров, на которые установлены фиксированные цены (есть у РБК). В ассоциации, которая объединяет крупнейшие торговые сети, сочли, что расширение списка таких товаров не требуется.

В АКОРТ входят 26 крупнейших розничных торговых сетей, в том числе Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Азбука Вкуса», «Ашан», «Магнит» и другие.

«С учетом полученного опыта и проводимой со стороны профильных министерств и ведомств активной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями, АКОРТ не наблюдает рисков возможного расширения режима государственного регулирования цен на другую продовольственную продукцию. Запасы продукции в крупнейших торговых сетях АКОРТ по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса», — говорится в документе.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Сейчас в России установлены фиксированные предельные отпускные цены на два социально значимых товаров — сахар и подсолнечное масло. Решение об этом было принято в связи с быстрым ростом цен на эти продукты. Согласно данным Росстата, сахар стал наиболее подорожавшим продуктом в 2020 году — его цена увеличилась почти на 65% за 12 месяцев. Подсолнечное масло находится на втором месте по росту цены — 25,9% за год.

На быстрый рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. В результате, в декабре Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому до 1 апреля 2021 года были определены предельные отпускные оптовые и розничные цены на продукты питания. Цена масла не должна превышать 95 и 110 руб. за литр, сахара — 36 и 46 руб. за кг соответственно.

В начале января некоторые участники рынка сообщили, что из-за введения внерыночного регулирования цен возникли проблемы с поставками сахара и масла. Источник «Коммерсанта» в одной из розничных компаний рассказывал, что производители отказываются продавать продукцию по фиксированным ценам либо просто игнорируют запросы торговых сетей.

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Вскоре после сообщений о подобных проблемах с опровержениями выступили Минсельхоз и Минпромторг. Сразу после заявлений министерств Союз независимых сетей России (НСР) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что оценивают ситуацию с поставками масла и сахара как стабильную и не ожидают дефицита этих товаров.

21 января стало известно, что замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе и на продовольственном рынке заявила, что теперь правительство не исключает установку предельных цен на зерно и макароны.

Авторы
Елена Сухорукова, Георгий Тадтаев
Ретейлеры продукты магазины
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