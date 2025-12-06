В пригороде Воронежа обломки дрона повредили ЛЭП

Дежурные средства ПВО сбили в пригороде Воронежа беспилотник, сообщил глава региона Александр Гусев.

Предварительно, никто не пострадал. Однако при падении обломков повреждения получила линия электропередачи. Губернатор отметил, что в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах действует режим непосредственной угрозы удара БПЛА.

Беспилотная опасность действует на всей территории региона.

Воронежская область регулярно подвергается налетам украинских дронов. Так, 3 декабря Гусев сообщил, что при падения обломков сбитого беспилотника в одном из районов области повреждения получили несколько резервуаров с топливом. В результате никто не пострадал, возгорания не произошло.

До этого, 28 ноября, в одном муниципалитете региона обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома, в другом — было повреждено остекление АЗС.