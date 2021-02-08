Минпромторг предложил начать эксперимента по маркировке БАДов с апреля

Министерство промышленности и торговли России предложило с 1 апреля 2021 года начать тестирование системы маркировки для биологически активных добавок (БАД). Проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года на территории России эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище», — указано в тексте документа.

В перечне перечислены 27 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), таким образом инициатива распространяется на БАДы разных типов.

Эксперимент проводится для апробации полноты и достаточности механизмов маркировки, обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту.