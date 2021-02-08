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Бизнес ,  
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Минпромторг предложил начать эксперимента по маркировке БАДов с апреля

Министерство промышленности и торговли России предложило с 1 апреля 2021 года начать тестирование системы маркировки для биологически активных добавок (БАД). Проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года на территории России эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище», — указано в тексте документа.

В перечне перечислены 27 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), таким образом инициатива распространяется на БАДы разных типов.

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Фото:Mark Lennihan / AP

Эксперимент проводится для апробации полноты и достаточности механизмов маркировки, обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту.

В августе 2019 года Роспотребнадзор предложил распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки. Тогда глава ведомства Анна Попова пояснила, что маркировка необходима из-за того, что на потребительском рынке присутствует фальсифицированная и контрафактная продукция. Маркировка позволит сократить незаконный оборот продукции, заверила она.

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