Военная операция на Украине


Болгария начала спасать атакованный в Черном море танкер Kairos

Сюжет
Военная операция на Украине

Танкер Kairos, атакованный украинскими беспилотниками у берегов Турции 28 ноября, пришлось спасать в тяжелых погодных условиях в одной миле (чуть более одного км) от болгарского побережья. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Морское управление Болгарии.

К операции готовы два буксира, однако «неблагоприятные погодные условия в районе значительно затрудняют маневрирование и спасательные операции». Судно находилось под наблюдением из-за сильных волн и ветра. При входе в болгарские воды оно не отвечало на запросы, но позже экипаж из десяти человек запросил эвакуацию.

Путин рассказал, какой ответ готова дать Россия на атаки на танкеры
Политика
Фото:Reuters

Об атаке на следовавший в Новороссийск Kairos стало известно вечером 28 ноября. Источники CNN и Reuters говорили, что удар нанесли морские дроны Sea Baby, используемые Службой безопасности Украины.

Вскоре был атакован и танкер Virat, находившийся примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat вновь подвергся удару.

Согласно данным Marine Traffic, оба танкера ходят под флагом Гамбии. По информации LSEG, которую приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России. Как писал Bloomberg, первый танкер находится под санкциями Великобритании и Евросоюза.

2 декабря в 80 морских милях (148 км) от побережья Турции российский танкер Midvolga в Черном море атаковали дроны. Танкер с 13 членами экипажа перевозил подсолнечное масло и направлялся из России в Грузию.

Теги
Полина Дуганова
танкер Турция дроны беспилотники спасение
