Россияне стали опасаться цен и медобслуживания

«Ромир» исследовал главные страхи населения в период пандемии

Бороться с тревогой россияне предпочитают с помощью алкоголя, сладкого и домашних животных, показал опрос «Ромира». Граждане запивают стресс в основном пивом и вином, а заедают — печеньем

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Рост цен и качество медицинских услуг — основные страхи сегодняшних потребителей, следует из данных опроса исследовательского холдинга «Ромир» (есть у РБК). Меньше всего россияне боятся дефицита продуктов в магазинах и запрета выезда за границу после снятия ограничительных мер.

Как проводился опрос Исследование проводилось на базе панели Romir Single Sourсe Panel, респондентами которой являются 40 тыс. человек. В опросе приняли участие более 10 тыс. идентифицированных жителей городов в возрасте старше 14 лет.

Главные страхи и беспокойства

Более половины россиян (60%) боятся роста цен и инфляции, на втором месте — низкие зарплаты (52%). Кроме экономических рисков страх вызывают также и социальные: 44% опрошенных сообщили, что опасаются за качество медицинских услуг, еще 33% боятся новой волны заболеваемости коронавирусом. Каждый третий респондент (30%) отметил недоступность или высокую стоимость медицинских услуг.

Более половины россиян (58%) в последнее время стали чаще беспокоиться о своем здоровье. У женщин это беспокойство проявляется больше — за свое здоровье переживают 63% опрошенных. Высокий уровень беспокойства за свое здоровье и у «поколения оттепели» (от 50 до 75 лет) — 67%.

Еще одной неотъемлемой частью жизни во время пандемии стала тревога. 42% участников опроса отметили, что стали более тревожными. Для борьбы с этим состоянием мужчины предпочитают употреблять алкоголь (25% популярности среди мужчин и 17% в общей выборке) и проводить время с друзьями или родственниками. Женщины также проводят время с родными и друзьями, но алкоголю предпочитают сладкое.

Наиболее популярными алкогольными напитками стали в первую очередь пиво и вино, за ними идут водка и джин. Среди сладостей наибольшее предпочтение россияне отдали печенью, далее следуют конфеты-батончики, шоколад и торты.

Другие общепопулярные способы борьбы с тревогой — прием успокоительных (17%) и проведение времени с животными (15%) - из них 42% успокаивают собаки, 33% - кошки. В топ-3 успокоительных препаратов вошли глицин, корвалол, валериана.

Повышенная тревожность из-за эпидемии сказалась на потреблении алкоголя, подтверждает врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев. «Алкоголь среди населения имеет ложную репутацию антистрессового средства. При этом во время эпидемии количество пациентов с алкогольной зависимостью не уменьшилось, а во вторую волну обращений в стационары с алкогольной интоксикацией и отравлениями стало больше», — говорит он.

Претензии к системе здравоохранения и отношение к вакцинации

Продолжительная эпидемия в целом продолжает менять отношение населения к своему здоровью, и о низком качестве медицины как об основной проблеме системы здравоохранения в России заявили 20% респондентов. Еще 17% выразили неудовлетворенность лечебно-профилактическими учреждениями. Почти в равной степени россияне жалуются на нездоровый образ жизни и долгое ожидание лечения — 10 и 9% соответственно.

Претензии у россиян вызывает и степень подготовленности системы здравоохранения к росту случаев заболеваемости коронавирусом. 43% опрошенных по всей России сочли подготовленность плохой или очень плохой, больше трети (39%) назвали ее средней или удовлетворительной и лишь 18% — хорошей или отличной. В целом каждый второй россиянин (50%) негативно оценивает отечественную систему здравоохранения. Москвичи в этом вопросе настроены более оптимистично: 24% считают сложившуюся систему хорошей или отличной, 40% — средней или удовлетворительной и 36% — плохой или очень плохой.

Опрошенные также высказали нежелание вакцинироваться против коронавируса (в вопросе при этом не была конкретизирована страна — производитель вакцины), планирует пройти вакцинацию лишь каждый четвертый (24%). Мужчины к вакцинации относятся чуть более лояльно — 30% из них согласны сделать прививку против коронавируса. Большинство респондентов (60%) не верят в вакцинацию как способ остановить повторные вспышки коронавируса.

Продажи лекарств

По подсчетам аналитиков, март 2020 года продемонстрировал наибольшую долю затрат домохозяйств на лекарства — 3,9% при 3,1% в апреле и 2,8% в марте 2019 года. Наибольшее повышение цен на основные лекарства (жаропонижающие, противопростудные, спазмолитики, антисептики) произошло в мае — на 11,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В июле произошло резкое падение этого показателя (минус 17,2%).

Повышение цен в мае объясняется тем, что россияне стали скупать больше дорогостоящих препаратов, объяснил РБК директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Кроме того, был ажиотажный спрос на разные препараты, из-за чего цены серьезно завышались. Весной потребители скупали знакомые им противопростудные лекарства, что увеличивало долю рынка в деньгах», — говорит Беспалов.

Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов заявил РБК, что динамика цен на основные группы лекарственных препаратов не связана с пандемией, особенно ввиду того, что многие из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и цена регулируется государством. В долгосрочной перспективе основным драйвером роста цен на лекарства является ослабление курса рубля к мировым валютам.

Пандемия, конечно, способствовала формированию навыка заказа лекарств онлайн у большего числа потребителей, но глобального перетекания аудитории в онлайн мы не наблюдаем», — сказал он.

С апреля в России разрешена дистанционная продажа лекарств (в дополнение к ранее разрешенному бронированию препаратов онлайн), в том числе некоторых рецептурных; недоступны для продажи онлайн аптечными организациями остались наркотические, психотропные и спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта выше 25%. По данным аналитиков «Ромира», 44% опрошенных покупали когда-либо лекарства онлайн, а 56% продолжают пользоваться услугами традиционных аптек. Причины нежелания делать онлайн-покупки препаратов в основном связаны с независимостью потребителей: 59% ответили, что им удобнее купить лекарства самостоятельно, 36% отметили, что в аптеке покупку сделать быстрее, чем ожидать заказ. Каждый четвертый россиянин (28%) привык консультироваться с фармацевтом при выборе препаратов.

При этом 75% опрошенных намерены отказаться от онлайн-покупок лекарств, когда эпидемия закончится. Это объяснимо, говорит Беспалов, большинство рецептурных лекарств по-прежнему нельзя продавать через Сеть.

Доставка лекарств нашла своего потребителя, но взрывного роста этой услуги не произошло, подтверждает представитель ПАО «Аптечная сеть 36,6». «Покупатели предпочитают забронировать лекарства и забрать их самостоятельно, потому что это удобнее, чем ждать курьера, отвечать на дополнительные звонки. Поэтому на других рынках активно развиваются точки выдачи заказов, а на фармрынке такую роль выполняют аптеки, которые гарантированно соблюдают все температурные режимы и условия хранения лекарственных средств», — пояснили в сети.